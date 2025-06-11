Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK SDS-A

Milanu Miličeviću nije određen pritvor, izrečene mu mjere zabrane

Određene su samo mjere zabrana sastajanja i zabrana komuniciranja s licima koji će biti saslušani kao svjedoci

Miličević prilikom izlaska iz Okružnog suda. GlasSrpske

E. Ć.

11.6.2025

Milanu Miličeviću, predsjedniku SDS i gradonačelniku Teslića nije određen pritvor, odlučio je Okružni sud u Banjoj Luci.

Određene su samo mjere zabrana sastajanja i zabrana komuniciranja s licima koji će biti saslušani kao svjedoci.

Podsjetimo, prijedlog za određivanje pritvora Miličeviću bio je podnesen po jednom osnovu – zbog straha da bi boravkom na slobodi mogao uništiti ili sakriti dokaze, kao i uticati na svjedoke, ali je on odbijen kao neosnovan.

Pritvor nije određen ni predsjedniku Skupštine Teslić Mehmedu Dubravcu i odborniku u gradskom parlamentu Međi Jašareviću.

I njima su, kao Miličeviću, izrečene mjere zabrane.

# SDS
# MILAN MILIČEVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.