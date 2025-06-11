Milanu Miličeviću nije određen pritvor, izrečene mu mjere zabrane

Određene su samo mjere zabrana sastajanja i zabrana komuniciranja s licima koji će biti saslušani kao svjedoci.

Milanu Miličeviću, predsjedniku SDS i gradonačelniku Teslića nije određen pritvor, odlučio je Okružni sud u Banjoj Luci.

Podsjetimo, prijedlog za određivanje pritvora Miličeviću bio je podnesen po jednom osnovu – zbog straha da bi boravkom na slobodi mogao uništiti ili sakriti dokaze, kao i uticati na svjedoke, ali je on odbijen kao neosnovan.

Pritvor nije određen ni predsjedniku Skupštine Teslić Mehmedu Dubravcu i odborniku u gradskom parlamentu Međi Jašareviću.

I njima su, kao Miličeviću, izrečene mjere zabrane.