Milanu Miličeviću nije određen pritvor, izrečene mu mjere zabrane

Milanu Miličeviću, predsjedniku SDS i gradonačelniku Teslića nije određen pritvor, odlučio je Okružni sud u Banjoj Luci.
Određene su samo mjere zabrana sastajanja i zabrana komuniciranja s licima koji će biti saslušani kao svjedoci.
PREDSJEDNIK SDS-A
Određene su samo mjere zabrana sastajanja i zabrana komuniciranja s licima koji će biti saslušani kao svjedoci
Miličević prilikom izlaska iz Okružnog suda. GlasSrpske
Milanu Miličeviću, predsjedniku SDS i gradonačelniku Teslića nije određen pritvor, odlučio je Okružni sud u Banjoj Luci.
Određene su samo mjere zabrana sastajanja i zabrana komuniciranja s licima koji će biti saslušani kao svjedoci.
Podsjetimo, prijedlog za određivanje pritvora Miličeviću bio je podnesen po jednom osnovu – zbog straha da bi boravkom na slobodi mogao uništiti ili sakriti dokaze, kao i uticati na svjedoke, ali je on odbijen kao neosnovan.
Pritvor nije određen ni predsjedniku Skupštine Teslić Mehmedu Dubravcu i odborniku u gradskom parlamentu Međi Jašareviću.
I njima su, kao Miličeviću, izrečene mjere zabrane.
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