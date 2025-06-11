Dodik izjavio da Šmit smije doći u RS samo 11. jula: "Nismo ni mi ludi da ga hapsimo taj dan"

Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je kako visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) "smije doći u ovaj bh. entitet samo 11. jula", odnosno kada bude obilježavanje genocida u Srebrenici.

- On ovdje ne smije doći, kukavica je. Pojavi se ovdje i kad ode objavi tvit da je bio tu. Nemamo mi baš toliko razvijenu sigurnosnu službu da možemo svakoga upratiti. Ali, kad si majstore tako hrabar i kad te podržava međunarodna zajednica, najavi se da dolaziš bilo gdje u RS. Najavi se danas za sutra. Ali, ne smije - rekao je Dodik.

Potom se osvrnuo na obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

- Onda će se sakriti iza ove priče vezano za Srebrenicu što će se obilježavati. Ali, nismo ni mi ludi da taj dan pravimo eksces zbog takvog kretena. Naravno da nećemo, ali svaka druga priča mimo tog datuma - bit će deportovan, izbačen i šutnut odavde - naveo je Dodik za RTS.