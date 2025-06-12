Stanje na putevima u BiH: Saobraća se uz dobre vremenske uslove, očekuje se pojačana frekvencija vozila

Zbog saobraćajne nezgode, obustavljen je saobraćaj u mjestu Zaklopača, na dionici magistralnog puta Milići-Vlasenica.

Prema prikupljenim podacima, jutros se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Izuzetak su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćanje usporeno.

- Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, pa apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise - poručuju iz BIHAMK-a.

Zatvoreni tuneli

Zbog redovnog servisiranja tunela na dionici autoceste A-1 Lepenica-Tarčin, za saobraćaj su zatvoreni tuneli: Vis, 25.novembar i Grab, a vozila saobraćaju suprotnom stranom autoceste-dvosmjerno. Također, zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, saobraća se preticajnom trakom.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup), kažu iz BIHAMK-a.

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Jablanica-Mostar (Donja Jablanica).

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila, za sada, su kratkotrajna. Zbog oštećenja mosta granični prijelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika).

Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).