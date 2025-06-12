Obilježena 32. godišnjica ubistva sugrađana na Budakovićima tokom dženaze

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti porodice, prijatelji, predstavnici vlasti, udruženja civilnih žrtava rata i sarajevski učenici OŠ "Vrhbosna" obilježili su 32 godine od ubistva 10 građana na mezarju Budakovići, a koje je počinio agresor tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine.

Na taj tužni dan, 1993. godine s položaja takozvane "Vojske RS" iz pravca Trebevića ispaljena je minobacačka granata koja je pala na groblje Budakovići, za vrijeme dženaze Fadile Karšić, koja je, također od granate, ubijena dan ranije u Briješću.

Uslijed eksplozivnog i rasprskavajućeg dejstva granate ubijeni su: Edhem Borovina, Salko Bradić, Osman Curić, Asim Džaferović, Amir Džanko, Asim Konaković, Sejdalija Kurtić, Kasim Pintol, Smail Sarač i Began Sarajkić, dok su teže i lakše ranjene tri osobe.

U ime Kantona Sarajevo cvijeće su položili zastupnik u Skupštini KS Jasmin Šaljić i Lamija Husić, pomoćnica ministrice za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Čin poštovanja

U svom obraćanju Husić je poručila da je današnje okupljanje na mjestu stradanja trenutak sjećanja i čin poštovanja prema ovdje ubijenim građanima, ali i prema svim ostalim kojih je preko 11 hiljada ubijeno tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i njen glavni grad.

- Sjećanje na njih i na opsadu Sarajeva, tokom koje su naši građani patili pod nemogućim uvjetima, bez hrane, vode, električne energije i plina, uz konstantno granatiranje i snajpersku vatru, ostaje trajni podsjetnik na ljudsku hrabrost, izdržljivost i otpornost, ali i na strahote koje ne smijemo zaboraviti. Međutim, kultura sjećanja je više od toga. To nije samo prisjećanje na prošlost, nego i učenje iz prošlosti, pa je ovo okupljanje istovremeno i apel za budućnost da se nikome nikada više ne ponovi - rekla je Husić.

Strašni zločini

Dodala je da, dok se prisjećamo strašnih zločina iz prošlosti, moramo snažno zagovarati vrijednosti koje su temelj pravednog društva.

- Budućnost Bosne i Hercegovine mora biti izgrađena na osnovama mira i međusobnog poštovanja. To je naša moralna obveza prema svim žrtvama agresije na BiH, a posebno prema svakom djetetu koje je ubijeno. Neka naše zajedničko sjećanje bude svjetionik nade i inspiracija za bolju budućnost, gdje će svako dijete moći odrastati sigurno, u miru i ljubavi - naglasila je Husić.