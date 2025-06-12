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SUDBINE

33 godine nakon zločina u selu Žulja između Mostara i Nevesinja: Ismet Ćatić ukopat će dvije koščice babe Smaje

Godine prolaze, članovi porodica nestaju s ovog svijeta, polako gubimo nadu, kaže Ćatić

Ćatić: Naši najmiliji nisu nestali, ubijeni su. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

12.6.2025

Kada je zloglasna jama Lipovača, nadomak Nevesinja, ekshumirana 1999. godine, u njoj je umjesto posmrtnih ostataka gotovo 200 ubijenih Bošnjaka tog mjesta i okolnih sela pronađena tek vreća kostiju. Nakon izvršene DNK analize, pet godina poslije, utvrđen je identitet 20 žrtava, 19 Bošnjaka i jednog Hrvata. Među bošnjačkim žrtvama, identificirano je 10 osoba iz Nevesinja i osam iz Žulja.

Preostale kosti

U tom selu, između Mostara i Nevesinja, srpske vojne snage su u junu 1992. godine počinile zločin u kojem su ubijena 33 civila, žene, djeca i starci. Najstarija žrtva imala je 83 godine, a najmlađa osam. Za zločin niko nije odgovarao. Porodice stradalih čiji su posmrtni ostaci identificirani prije skoro 11 godina, njih osam, odlučili su ukopati pronađene dijelove kostiju svojih najmilijih.

Ismet Ćatić je pronašao tek dvije kosti svog rahmetli oca Smaje. Godinama je trajala nada i potraga za sekundarnom grobnicom u koju su prebačene preostale kosti njihovih najmilijih. I službenim i privatnim „kanalima“, priča nam Ismet, dolazili su do informacija, koje su, pokazalo se, bile neistinite.

- Naši najmiliji nisu nestali. Oni su ubijeni. Ubile su ih komšije iz okolnih sela. Svi smo se znali. Kada su upadali u naše kuće, u vitrinama su pronalazili naše slike. Znali su sve, ali su ih odveli s namjerom da se nikad ne vrate... U Lipovaču su bačena tijela gotovo svih ubijenih Bošnjaka Nevesinja, a čak su ih i žive, one koje su zarobljavali, dovodili tu... - teškim glasom kazuje on.

Kada su njihovi egzekutori, govori nam, saznali da javnost zna za Lipovaču, duboku 65 metara, 1993. godine su tijela premjestili da sakriju tragove.

Ubijeni Smajo Ćatić. Ustupljena fotografija

- Informacije koje smo svih ovih godina dobijali bile su samo razvlačenje pameti. Bojimo se da je, nažalost, tačna informacija da su njihova tijela iz Lipovače odvezena u Termoelektranu Gacko i spaljena - priča nam Ismet.

Zajednička dženaza

Svih ovih godina dok su posmrtni ostaci njihovih najbližih bili u kosturnici Sutina u Mostaru, vjerovali su da će ih uspjeti kompletirati.

- Nismo pristajali da ih ukopamo, jer smo smatrali da, ako to učinimo, prestat će tragati za njima. Međutim, godine prolaze, članovi porodica nestaju s ovog svijeta, polako gubimo nadu i zato smo odlučili da ih ukopamo, pa makar po dvije kosti, da nađu smiraj - govori nam Ćatić.

Tako će u subotu biti održana zajednička dženaza za 10 žrtava, devet iz Žulja i jedna iz sela Vranjevići iznad Blagaja kod Mostara.

Ispraćaj tabuta s Musale

Ispraćaj tabuta s posmrtnim ostacima žrtava krenut će s trga Musala u Mostaru. U Žuljama će biti klanjana kolektivna dženaza za Mehu (Alija) Ćatića, Mehu (Mujo) Ćatića, Ibru Ćatića, Ibru Pirušića, Muju Zolja, Salku Ćatića, Smaju Ćatića, Ramu Mravića, Šaćira Mravića i Hakiju Bašića iz Vranjevića. Istog dan bit će obavljen sprovod za još jednu žrtvu iz Vranjevića, Mirka Puljića.

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