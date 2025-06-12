33 godine nakon zločina u selu Žulja između Mostara i Nevesinja: Ismet Ćatić ukopat će dvije koščice babe Smaje

Kada je zloglasna jama Lipovača, nadomak Nevesinja, ekshumirana 1999. godine, u njoj je umjesto posmrtnih ostataka gotovo 200 ubijenih Bošnjaka tog mjesta i okolnih sela pronađena tek vreća kostiju. Nakon izvršene DNK analize, pet godina poslije, utvrđen je identitet 20 žrtava, 19 Bošnjaka i jednog Hrvata. Među bošnjačkim žrtvama, identificirano je 10 osoba iz Nevesinja i osam iz Žulja.

Preostale kosti

U tom selu, između Mostara i Nevesinja, srpske vojne snage su u junu 1992. godine počinile zločin u kojem su ubijena 33 civila, žene, djeca i starci. Najstarija žrtva imala je 83 godine, a najmlađa osam. Za zločin niko nije odgovarao. Porodice stradalih čiji su posmrtni ostaci identificirani prije skoro 11 godina, njih osam, odlučili su ukopati pronađene dijelove kostiju svojih najmilijih.

Ismet Ćatić je pronašao tek dvije kosti svog rahmetli oca Smaje. Godinama je trajala nada i potraga za sekundarnom grobnicom u koju su prebačene preostale kosti njihovih najmilijih. I službenim i privatnim „kanalima“, priča nam Ismet, dolazili su do informacija, koje su, pokazalo se, bile neistinite.

- Naši najmiliji nisu nestali. Oni su ubijeni. Ubile su ih komšije iz okolnih sela. Svi smo se znali. Kada su upadali u naše kuće, u vitrinama su pronalazili naše slike. Znali su sve, ali su ih odveli s namjerom da se nikad ne vrate... U Lipovaču su bačena tijela gotovo svih ubijenih Bošnjaka Nevesinja, a čak su ih i žive, one koje su zarobljavali, dovodili tu... - teškim glasom kazuje on.

Kada su njihovi egzekutori, govori nam, saznali da javnost zna za Lipovaču, duboku 65 metara, 1993. godine su tijela premjestili da sakriju tragove.