Istraživanje Fakulteta za kriminalistiku: 48 posto građana KS ne osjeća se sigurnim

48 posto građana Kantona Sarajevo ne osjeća se sigurnim, a veliki broj njih u svakodnevnom životu prolazi iskustva na osnovu kojih su izrazili osjećaj nesigurnosti, pokazali su rezultati istraživanja “Puls sigurnosti” Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Prema riječima profesora Armina Kržalića, podaci dobiveni od građana razlikuju se od onih policijskih, koji govore o padu broja prijavljenih krivičnih djela u posljednjih 10 godina.

- U poređenju s nekim drugim gradovima u Evropi i regiji, gdje percepcija osjećaja sigurnosti varira, ovo je zabrinjavajući procenat. Sigurnim se osjeća 70 – 80 posto stanovnika gradova skandinavskih zemalja, 82 posto u Ljubljani, 89 u Zagrebu ili 79 posto u Beogradu, a podjela u Sarajevu ukazuje na postojanje značajnog broja građana koji osjećaju nesigurnost u svakodnevnom životu. Naravno, ima i onih ispod ovog nivoa – Rim i Atina 40 posto, Sofija 49 posto, pa je pitanje politika u kojem pravcu žele da se kreću. Prema evropskim sigurnijim zemljama ili ćemo i dalje bilježiti pad povjerenja u sigurnosne institucije – kazao je Kržalić za “Avaz”.

Ispitanici su istakli da je potrebno jačati prisustvo policije u zajednici, a kao najveće probleme pomenuli opasno ponašanje u saobraćaju. Više od 70 posto njih ističe brzu vožnju, nepoštivanje saobraćajnih propisa, ignoriranje pješaka, korištenje mobitela u vožnji, kao goruće probleme. Korištenje droga i alkohola, prosjačenje, buka u večernjim satima, dojave lažnih bombi, prisustvo migranata, također su faktori koji su utjecali na osjećaj nesigurnosti kod građana.

- Verbalno uznemiravanje je jedno od najčešćih, ali i najmanje prijavljivanih oblika nasilja, uključujući uvrede, prijetnje i seksualne komentare. Svaki treći ispitanik imao je negativno iskustvo u ovom pogledu. Svaki peti ispitanik je bio žrtva krađe, svaki sedmi žrtva razbojništva, a seksualno uznemiravanje je prijavljeno od strane svakog 11. ispitanika. Zabrinjava da svaki drugi ispitanik ove neugodnosti nije ni prijavio policiji. Imamo loše povjerenje u institucije. Posebno brine da institucije na kojima leži temelj pravde u društvu, a to su Sud, Tužilaštvo i policija i dalje imaju negativan imidž. 48 posto građana ima povjerenje u policiju, dok je evropski standard oko 70 posto – ističe Kržalić.

Istraživanje je sprovedeno uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.