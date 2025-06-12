Video / Tradicija se nastavlja i ovog ljeta: Turisti plate, hrabri Mostarci skoče sa Starog mosta

Da je turistička sezona u najvećem gradu na Neretvi uveliko počela svjedoče svakodnevne slike iz stare gradske jezgre.

Tako grupe stranih turista koji u Mostar pristižu iz svih dijelova svijeta sustižu jedna drugu prema Starom gradu.

Najveća gužva je, očekivano, prema Starom mostu, jedinstvenom monumentu u svijetu pod zaštitom UNESCO-a, a u jednom trenutku danas se tom spomeniku jedva moglo proći.

Dok se različiti svjetski jezici isprepliću, ljepote Starog mosta i okolnih objekata strani gosti bilježe svojim objektivima, kamerama, a nezaobilazni su i selfiji.

Na Starom mostu su i njegovi "Mostari", hrabri skakači koji su gotovo cijele godine aktivni. Jer, nijedna manifestacija, posjeta visokih delegacija i slično ne može proći bez skoka sa Starog mosta u hladnu Neretvu.