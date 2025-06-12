Video / Tradicija se nastavlja i ovog ljeta: Turisti plate, hrabri Mostarci skoče sa Starog mosta

Da je turistička sezona u najvećem gradu na Neretvi uveliko počela svjedoče svakodnevne slike iz stare gradske jezgre.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Dok jedni bez problema plaćaju da vide skok, kako to tradicija nalaže, drugi "škrtare"
Skok sa Starog Mosta. M. Smajkić / Avaz
Da je turistička sezona u najvećem gradu na Neretvi uveliko počela svjedoče svakodnevne slike iz stare gradske jezgre.
Tako grupe stranih turista koji u Mostar pristižu iz svih dijelova svijeta sustižu jedna drugu prema Starom gradu.
Najveća gužva je, očekivano, prema Starom mostu, jedinstvenom monumentu u svijetu pod zaštitom UNESCO-a, a u jednom trenutku danas se tom spomeniku jedva moglo proći.
Dok se različiti svjetski jezici isprepliću, ljepote Starog mosta i okolnih objekata strani gosti bilježe svojim objektivima, kamerama, a nezaobilazni su i selfiji.
Na Starom mostu su i njegovi "Mostari", hrabri skakači koji su gotovo cijele godine aktivni. Jer, nijedna manifestacija, posjeta visokih delegacija i slično ne može proći bez skoka sa Starog mosta u hladnu Neretvu.
Tradicija skokova sa Starog mosta duga je stoljećima i skokovi su, zapravo, svojevrstan fenomen u svijetu.
Skokovi su i posebna atrakcija za turiste.
Međutim, dok jedni bez problema plaćaju da vide skok, kako to tradicija nalaže, drugi "škrtare". Radije će čekati sa strane nego dati euro ili dva, koliko se obično uzima pojedinačno kad se na Starom mostu nađe veća grupa turista spremnih platiti za tu atrakciju.
Tako se i danas nešto iza podne našla grupa koja nije žalila dati koji novčić za skok, dok su drugi u tome besplatno uživali.
U suštini prava sezona za skakače počinje u julu s većim prilivom turista, ali i naše dijaspore te gostiju iz cijelog regiona.
Inače, posljednje nedjelje u julu održava se i prestižna sportsko - turistička manifestacija - Skokovi sa Starog mosta u Mostaru.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
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