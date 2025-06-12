Jakob Finci o otkazivanju Evropske konferencije rabina za "Avaz": Ima "pametnih" političara, koji će za tri glasa više usporiti put BiH u Evropu

Vijest da je Evropska konferencija rabina (CER) otkazala konferenciju u Sarajevu za “Avaz” je komentirao predsjednik Jevrejske zajednice BiH Jakob Finci, koji kaže da je na otkazivanje ovog događaja utjecala izjava federalnog ministra Adnana Delića i da je to učinjeno samo zbog toga što se radi o rabinima, odnosno Jevrejima. Finci kaže kako ministar nije pomenuo da su u pitanju evropski rabini, koji se ne bave problemom Bliskog istoka, Gaze i svega što se dolje događa nakon 7. oktobra 2023. godine. Začuđeni stavom - Ono što je za nas problem je što su evropski rabini začuđeni takvim jednim stavom BiH, za koju ja uvijek na jevrejskim forumima govorim kako je to zemlja bez antisemitizma, zemlja u kojoj su Jevreji ravnopravni i žive zajedno s ostalima u vrlo dobrim odnosima, da se jednostavno zabranjuje jedan vjerski skup Jevreja. Skupovi su održani u Sarajevu u organizaciji islamskih organizacija, i to u zgradi parlamenta, što će reći o državnom trošku, katolička biskupska konferencija, hrvatska i bosanska, zasjedaju u Bosni bez ikakvih problema. Oni nisu očekivali da će jevrejska konferencija na ovakav način biti zabranjena – kaže Finci.

Dodaje da su teme razgovora tokom konferencije trebale biti problemi Jevreja u Evropi, koji su slični, ako ne i isti, s problemima muslimana. - Od halal ili košer klanja, pri kojem se mora klati stoka koja je živa, zdrava i svjesna, dok Evropa traži da se uspava pa da se onda kolje, što nije po vjerskim pravilima. S druge strane, obrezivanje muške djece. Kod Jevreja je običaj da se to radi osmi dan po rođenju, kod muslimana kad napune 3-4 godine, Evropa traži 18 godina da bi onaj ko će se sunetiti ili obrezati bio spreman da sam kaže hoću ili neću. To su bile teme, a nisu bile ni političke, ni pitanja Bliskog istoka, ni bilo šta drugo – ističe Finci. Utisak neravnopravnosti Evropski rabini su konferencije ranije održali u Zagrebu i Beogradu, a onda su odlučili da takav skup organiziraju u Sarajevu. Finci kaže da je postojao poziv da konferencija bude održana u Mostaru. - Mostar ima samo jednu falinku, što nema sinagogu. Kao što se muslimani mole Bogu pet puta na dan, tako se Jevreji mole tri puta na dan. Sarajevo je to željelo da im omogući, ali ima “pametnih” političara koji će za tri glasa više na sljedećim izborima upropastiti ili usporiti put BiH u Evropu – dodaje. Nakon otkazivanja konferencije uslijedio je poziv organizatora da evropski put BIH bude zaustavljen. - Ne trebam vam pričati šta to za njih znači, ali ni kakve će posljedice biti za BiH. Neće zbog konferencije rabina sve stati s Evropom, ali će se odužiti i tražit će se dokazi da BIH nije takva kakvom je predstavila izjava ovog ministra iz Naroda i pravde. Jako velika šteta, a gotovo nikakva korist od toga što tih 30 ljudi neće sjediti ovdje. U isto vrijeme u Sarajevu će se održati konferencija o halal ishrani, bez ikakvih problema. To kod građana, ne samo kod Jevreja, stvara utisak neravnopravnosti. Ima onih koji su ravnopravni i onih koji su više ravnopravni. To je veliki autogol kojeg je BIH dala sama sebi, jer ćemo imati problema koje nismo trebali imati – kaže Finci.