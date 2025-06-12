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VIJEĆE MINISTARA BIH

Košarac objasnio zbog čega se nije birao zamjenik direktora SIPA-e, pa kritikovao Trojku: "Odnosi su kontaminirani"

Što se tiče rada Vijeća ministara, Trojka nelegitimno predlaže rješenja. Previše su politički motivisani

Košarac: Znate naš stav o SIPA-i. Fena

E. Ć.

12.6.2025

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine objasnio je zašto zamjenik SIPA-e nije biran na današnjem zasjedanju Vijeća ministara.

- Dobro znate naš stav o SIPA-i. Mislim da nije logično da se bira zamjenik direktora, a da pri tome imamo obavljenu proceduru kandidature direktora SIPA-e - kazao je on.

Košarac je naveo kako ne spore pravo Hrvata da imaju zamjenika, ali da je birati zamjenika, dok je okončana procedura za imenovanje direktora, potpuno suluda.

- Vjerovatno ćemo u narednim danima razgovarati o tim pitanjima. Što se tiče rada Vijeća ministara, Trojka nelegitimno predlaže rješenja. Previše su politički motivisani. Trojka je jedino uspješna po tome što je uspjela napraviti takvu atmosferu u Vijeću ministara. Odnosi su kontaminirani - izjavio je Košarac.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# STAŠA KOŠARAC
# SIPA
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