Košarac objasnio zbog čega se nije birao zamjenik direktora SIPA-e, pa kritikovao Trojku: "Odnosi su kontaminirani"

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine objasnio je zašto zamjenik SIPA-e nije biran na današnjem zasjedanju Vijeća ministara.

- Dobro znate naš stav o SIPA-i. Mislim da nije logično da se bira zamjenik direktora, a da pri tome imamo obavljenu proceduru kandidature direktora SIPA-e - kazao je on.

Košarac je naveo kako ne spore pravo Hrvata da imaju zamjenika, ali da je birati zamjenika, dok je okončana procedura za imenovanje direktora, potpuno suluda.

- Vjerovatno ćemo u narednim danima razgovarati o tim pitanjima. Što se tiče rada Vijeća ministara, Trojka nelegitimno predlaže rješenja. Previše su politički motivisani. Trojka je jedino uspješna po tome što je uspjela napraviti takvu atmosferu u Vijeću ministara. Odnosi su kontaminirani - izjavio je Košarac.