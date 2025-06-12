Snimak iz sudnice / Pogledajte šta se dešavalo na ročištu Dodiku i Lukiću pred Apelacionim vijećem Suda BiH

Pred Apelacionim vijećem Suda BiH danas je održano ročište u predmetu protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića.
SARAJEVO
Tužilaštvo BiH je zatražilo od Suda BiH da se predsjedniku RS Miloradu Dodiku izrekne kazna dužeg zatvora
Održano ročište. Avaz
Pred Apelacionim vijećem Suda BiH danas je održano ročište u predmetu protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića.
Tužilaštvo BiH je zatražilo od Suda BiH da se predsjedniku RS Miloradu Dodiku izrekne kazna dužeg zatvora, a za Miloša Lukića traži ukidanje prvostepene oslobađajuće presude i zakazivanje pretresa ili da se preinači odluka i proglasi krivim.
Goran Bubić, advokat Milorada Dodika, je tražio oslobađajuću presudu, a odbrana Miloša Lukića je tražila da se potvrdi prvostepena oslobađajuća presuda.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
KONFERENCIJSKA LIGA
RAZRIJEŠENA MISTERIJA