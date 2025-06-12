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SARAJEVO

Snimak iz sudnice / Pogledajte šta se dešavalo na ročištu Dodiku i Lukiću pred Apelacionim vijećem Suda BiH

Tužilaštvo BiH je zatražilo od Suda BiH da se predsjedniku RS Miloradu Dodiku izrekne kazna dužeg zatvora

Održano ročište. Avaz

S. S.

12.6.2025

Pred Apelacionim vijećem Suda BiH danas je održano ročište u predmetu protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića.

Tužilaštvo BiH je zatražilo od Suda BiH da se predsjedniku RS Miloradu Dodiku izrekne kazna dužeg zatvora, a za Miloša Lukića traži ukidanje prvostepene oslobađajuće presude i zakazivanje pretresa ili da se preinači odluka i proglasi krivim.

Goran Bubić, advokat Milorada Dodika, je tražio oslobađajuću presudu, a odbrana Miloša Lukića je tražila da se potvrdi prvostepena oslobađajuća presuda.

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# MILORAD DODIK
# SUD BIH
# MILOŠ LUKIĆ
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