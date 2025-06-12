Snimak iz sudnice / Pogledajte šta se dešavalo na ročištu Dodiku i Lukiću pred Apelacionim vijećem Suda BiH

Pred Apelacionim vijećem Suda BiH danas je održano ročište u predmetu protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića.

Tužilaštvo BiH je zatražilo od Suda BiH da se predsjedniku RS Miloradu Dodiku izrekne kazna dužeg zatvora, a za Miloša Lukića traži ukidanje prvostepene oslobađajuće presude i zakazivanje pretresa ili da se preinači odluka i proglasi krivim.

Goran Bubić, advokat Milorada Dodika, je tražio oslobađajuću presudu, a odbrana Miloša Lukića je tražila da se potvrdi prvostepena oslobađajuća presuda.

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