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CRVENA OLOVKA

Vukanović: Imam saznanja da je Dodik učestvovao u naoružavanju Ukrajine, ne bih držao 400.000 KM u kući

Ideš u Moskvu, slikaš se sa Putinom, tražiš zaštitu, a onda iza njihovih leđa misleći da su glupi preko povezanih firmi izvoziš naoružanje u Ukrajinu

Mirela Pekušić i Nebojša Vukanović. ALFA TV

Piše: TV Alfa

12.6.2025


U novom izdanju emisije „Crvena olovka“ koju vodi i uređuje Mirela Pekušić gost je bio Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red i zastupnik u Narodnoj skupštini RS.

Hapšenje Milana Miličevića, prvog čovjeka SDS-a i gradonačelnika Teslića izazvalo je buru reakcija, pa čak i proteste i skupove građana. Postavlja se pitanje da li je hapšenje Miličevića zaista borba protiv korucije i borba protiv mijenjanja stranačkih dresova zarad rušenja većine u vlasti ili je ovo još jedan politički progon, montiran proces i borba vlasti za ostanak i opstanak.

O ovoj temi, ali i drugim aktuelnim političkim pitanjima u novom izdanju emisije „Crvena olovka“ govorio je lider partije „Za pravdu i red“ i poslanik u Narodnoj skupštini RS-a, Nebojša Vukanović.

Kada je u pitanju hapšenje Milana Miličevića kazao je da je ovo sveopšti napad pozicije na opoziciju. Kazao je da je čudno da se 400.000 KM drži u kući i da on to ne bi radio.

On je otkrio da ima saznanja da su najbliži saradnici predsjednika RS Milorad Dodika i tajkuni učestvovali u prodaji oružja iz Srbije Ukrajini.

Cijeli razgovor sa Nebojšom Vukanovićem možete pronaći na YouTube kanalu ALFA TV HD.

# ALFA TV
# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# CRVENA OLOVKA
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