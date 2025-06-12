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LJUDSKA PRAVA

Specijalna izvjestiteljica UN-a Meri Loulor u posjeti BIH: Sastala se i s aktivistima Helsinškog odbora

Iz Helsinškog odbora je poručeno da su restriktivni zakoni u RS u velikoj mjeri otežali rad i položaj novinara, medija i branilaca ljudskih prava

Loulor boravi u višednevnoj posjeti BiH. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

12.6.2025

Specijalna izvjestiteljica UN za pitanja branitelja ljudskih prava, Meri Loulor (Mary Lawlor) boravi u višednevnoj posjeti BiH, u okviru koje je posjetila i Helsinški odbor za ljudska prava. 

O stanju ljudskih prava u BIH, s posebnim osvrtom na primjenu Deklaracije o braniocima ljudskih prava koja je 9. decembra 1998. godine usvojena u Generalnoj skupštini UN-a, Loulor je razgovaral s izvršnim direktorom Branko Todorovićem.

Iz Helsinškog odbora je poručeno da su restriktivni zakoni u RS u velikoj mjeri otežali rad i položaj novinara, medija i branilaca ljudskih prava.

- Očigledna je potreba da se na svim nivoima vlasti u BiH, poštuju međunarodno preuzete obaveze, koje proizilaze iz Deklaracije UN o braniteljima ljudskih prava. Zakoni koji su donijeti u protekle dvije godine u velikoj mjeri su narušili međunarodne standarde ljudskih prava. Posebnu odgovornost u vezi s tim ima Ministarstvo za ljudska prava BiH, koje u proteklim godinama nije imalo vidljive aktivnosti u podršci poštovanju i razvoju ljudskih prava u BiH – poručili su iz Helsinškog odbora za ljudska prava.

# UN
# BIH
# MARY LAWLOR
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