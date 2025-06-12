Predstavnički dom usvojio zakon po kojem bi parlamentarci mogli predložiti ministra u slučaju da Krišto to ne uradi

Predstavnički dom PSBiH na današnjoj sjednici usvojio je izmjene Zakona o Vijeću ministara BiH na prijedlog zastupnika Jasmina Emrića (NES).

Ovaj prijedlog podrazumijeva da bi Predstavnički dom mogao predložiti ministra u slučaju da neko dadne ostavku ili bude smijenjen, a predsjedavajući Vijeća ministara BiH ne predloži novog kandidata u roku od 14 dana.

Ovaj prijedlog je uslijedio nakon što nije ispoštovan rok koji je imala Borjana Krišto da imenuje zamjenu za ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića, nakon što je on podnio ostavku.

Nešić je podnio ostavku nakon što mu je u januaru produžen pritvor, no njegova zamjena nije imenovana. Privremeno funkciju ministra obnaša zamjenik ministra Ivica Bošnjak.

Ranije je Krišto dobila prijedlog Trojke i opozicije iz RS da se imenuje Nebojša Vukanović za ministra, no Krišto je taj zahtjev ignorisala, jer je kazala da nije postignut politički dogovor, što je preduslov za imenovanje ministra.

Nakon Predstavničkog doma PSBiH, ovaj prijedlog treba potvrditi i Dom naroda PSBiH. HDZ BiH ima mogućnost blokiranja usvajanja ovog zakona u Domu naroda PSBiH, koji bi dijelom i razvlastio Borjanu Krišto.