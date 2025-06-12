Nanesena šteta Sarajevu: Kontroverzna uloga Kristijana Šmita, Benjamine Karić i prohadezeovih medija u "organizaciji" Rabinske konferencije u Sarajevu

Za zakazivanje konferencije smo saznali kasno, a takvi događaji trebaju biti organizovani u saradnji sa državnim institucijama, rekao je za Radio Slobodna Evropa Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, nakon što je otkazan sastanak stalnog odbora Evropske konferencije rabina (CER), koji je bio zakazan za iduću sedmicu u Sarajevu.

- Kada sam prvi put zvanično dobio dopis od Jevrejske opštine u Sarajevu, koja je najavila dolazak Evropske rabinske konferencije. Mislim da se takvi događaji generalno trebaju organizovati u saradnji sa institucijama države BiH, jer nije primjereno da se o njima saznaje samo nekoliko dana prije održavanja - rekao je Konaković.

Istovremeno, iz jevrejske zajednice u BiH kažu da "ostaje gorak ukus u ustima nakon svega", kako je kazao za RSE Igor Kožemjakin, hazan sarajevske singoge povodom otkazivanja.

Redovni sastanak Stalnog odbora Evropske konferencije rabina (CER), koji se održava dva puta godišnje, trebao je biti održan u hotelu Swissotel u Sarajevu od 16. do 18. juna, ali je hotel otkazao rezervacije.

Iz CER-a su istakli i da je hotel bio rezervisan za 50 učesnika i da su svi letovi već bili rezervisani. Na njemu su trebali biti svi glavni rabini iz cijele Evrope "kako bi razgovarali o najvažnijim pitanjima koja se tiču jevrejskog života u Evropi danas i o pitanjima slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja".

Kožemjakin ističe da je ovo težak udarac za malu jevrejsku zajednicu koja od 1968. nema rabina u BiH.

- Pa može i dalje da nema rabina, kada rabini nisu dobrodošli u mali Jerusalim, kako se Sarajevo odmilja naziva, što je ono odavno prestalo da bude - smatra Kožemjakin.

Po njemu je nezamislivo da se jedan vjerski događaj ispolitizuje i da se izvrši toliki pritisak javnosti da se on otkaže.

- U jednoj državi koja se obavezala da će poštivati evropske konvencije o ljudskim pravima pritisak javnosti se izvrši do te mjere da se utiče na slobodu vjere.

U pojedinim medijima u BiH konferencija rabina je najavljena kao "skup za podršku države Izraela", što je dio javnosti označio kao neprihvaljtivo za Sarajevo, s obzirom na stalne napade na Pojas Gaze i uskraćivanje humanitarne pomoći okupiranoj palestinskoj teritoriji.

Kožemjakin je naglasio da konferencija nije planirana kao politički skup, niti bi se bavila bilo kakvim drugim pitanjima osim vjerskih.

Odgovore na pitanja o razlozima otkazivanja unaprijed rezervisanog događaja RSE nije dobio od "Swisshotela" iz Sarajeva.

Problematična uloga Karić i Šmita

Grady Gronich, sekretar Evropske rabinske konferencije, za RSE kaže da su im iz hotela odgovorili e-mailom, kako otkazuju rezervacije iz sigurnosnih razloga.

"Rekli su da ne žele da stave zgradu, osoblje i goste u neprijatnu ili opasnu situaciju. Obećali su vratiti novac", rekao je Gronich.

On je istakao kako su ih u Sarajevo pozvali "lokalni nevjerski zvaničnici", među kojima pominje i bivšu gradonačelnicu Sarajeva Benjaminu Karić, da održe sastanak CER-a, kako bi poslali jasne poruke o međuvjerskom dijalogu.

Ističe kako nije bilo drugih motiva, te da je na sastancima oko dogovaranja organizacije bio prisutan i visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit.

- Na sve ono što je objavljeno u pojedinim lokalnim medijima o našoj organizaciji, o razlozima dolaska, o našim političkim vezama – sve su to laži i neistine. Neko je imao namjeru da spriječi naš dolazak. Ko? Ne znam. Nemam pojma", rekao je Gronich.

Prve informacije o konferenciji objavili su portali HercegBosna, Hrvatski medijski servis (HMS), zatim Večernji list, sa sjedištem u Mostaru, a potom prenijeli brojni drugi mediji. Naslovi su, uz sitne izmjene glasili: "Europska konferencija rabina, zagovornici obnove Izraela, organiziraju skup u Sarajevu".

Saopćenje medijima poslano je 10. juna s gmail adrese privatne osobe “Jakob Malik" od čega su se ogradili iz Evropske konferencije rabina.

Benjamina Karić, gradonačelnica Sarajeva za RSE kaže da nije učestvovala u organizaciji konferencije, ali je istakla kako vjerski skupovi ne bi trebali da se koriste u političke svrhe, pogotovo ako su, kako kaže, posvećeni pomirenju.

- Iskreno se nadam da niko nije htio iskoristiti Sarajevo u političke svrhe i pokušao na emocijama dobiti neke političke poene. Na takvo nešto Sarajevo ne treba da pristane ali treba da ostane prepoznato kao mjesto susreta različitih kultura i religija odakle će se slati poruke mira i suživota, jer je to grad koji je preživio najveće strahote koje podsjećaju na ono što se danas dešava u Gazi, a to je genocid - poručila je Karić.

Iz OHR-a su za RSE rekli kako nisu bili organizatori Evropske konferencije rabina (CER) u Sarajevu, već da su samo "podjelili neka prethodna iskustva u organizaciji događaja na visokom nivou".

Sporno pismo entitetskog ministra

U saopštenju krovne evropske organizacije rabina koja okuplja više od 1.000 jevrejskih ortodosknih zajednica, ističu da im je otkazano gostoprimstvo nakon otvorenog pisma koje je napisao federalni ministar rada i socijalne politike, Adnan Delić, i koje je objavljeno u medijima.

On je u pismu pozvao "organizatore da odmah otkažu konferenciju u Sarajevu, sve relevantne institucije da spriječe njenu realizaciju, a građane i organizacije civilnog društva da ne ostanu nijemi pred ovim pokušajem moralnog poniženja našeg glavnog grada i naše zemlje".

Istakao je i da je "nedopustivo da se u Sarajevu kao grad koji je preživio najdužu okupaciju u istoriji" organizuje skup sa kojeg se šalje podrška okupatoru koji svakodnevno, pred očima cijelog svijeta, čini genocid nad nedužnim civilnim stanovništvom Gaze".

Ministar Delić nije se javljao na pozive RSE da prokomentariše otkazivanje sastanka evropskih rabina u Sarajevu.

"Delić ima pravo na stav"

Elmedin Konaković, koji je i stranački šef Deliću u partiji Narod i pravda, istakao je da on ima pravo na svoje mišljenje.

- Ministar Delić iznio je svoj stav na društvenim mrežama, na što ima pravo. Takođe, moramo razumjeti senzibilitet onih koji su prošli stradanja u Bosni i Hercegovini, svjedočili događajima u Srebrenici, Prijedoru, Foči, ubijenoj djeci Sarajeva. Oni imaju pravo da emotivnije sagledavaju cijelu situaciju - poručio je Konaković.

Dodao je i da smatra kako Sarajevo nikome ne može biti pozornica.

- Sarajevo nije neka plastična forma niti skup daski na koje možete doći, govoriti, otići, a onda ga iskoristiti. Možete Sarajevu reći šta god želite, ali morate i čuti šta Sarajevo ima da kaže vama – zbog svega što sam već naveo. Zbog stava koji Sarajevo danas mora imati prema onome što se dešava, bilo da je riječ o Gazi, Ukrajini, Sudanu ili drugim mjestima širom svijeta - zaključio je Konaković.

Potez "žalostan" za Evropsku komisiju

Evropska komisija u četvrtak je ocijenila "žalosnim" otkazivanje sastanka Konferencije evropskih rabina (CER), prenijele je Hrvatska novinska agencija Hina.

"Sloboda vjeroispovijesti i sloboda udruživanja zagarantovani su Ustavom Bosne i Hercegovine. Poštovanje načela sadržanih u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i Povelji EU o temeljnim pravima ključno je za svaku zemlju koja želi pristupiti Europskoj uniji" navodi se u izjavi portparola Komisije Markusa Lammerta koju prenosi Hina.

Iz islamske zajednice BiH nisu željeli komentarisati otkazivanje sastanka rabina u Sarajevu, a na upite nisu odgovorili iz Biskupske konferencije BiH, komentar nismo uspjeli dobiti ni od predstavnika Srpske pravoslavne crkve u BiH.

Takođe, na upit RSE za komentar nije odgovorilo ni Međureligijsko vijeće BiH.

Prema popisu stanovništva iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini je živjelo 411 Jevreja, piše RSE.