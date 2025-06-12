Član automafije Danilo Cicović priznao da je krao automobile: Osuđen na tri godine zatvora i 15.000 KM kazne

Nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa radi razmatranja krivičnopravne sankcije u predmetu Danilo Cicović, Sud Bosne i Hercegovine je danas, 12.6.2025., donio presudu na osnovu zaključenog sporazuma, kojom je optuženi Danilo Cicović oglašen krivim zbog počinjenja krivičnog djela organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi s krivičnim djelima teška krađa iz KZFBiH; iznuda iz KZFBiH i pranje novca iz KZBiH.

Sud je optuženom za počinjena djela izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine i osam (8) mjeseci, u koju kaznu se optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i to u periodu od 5.4.2018. do 30.12.2019. godine.

Kao sporednu, Sud je optuženom izrekao novčanu kaznu u iznosu od 15.000,00 KM. Istovremeno, od optuženog je, kao imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela, oduzet novac u iznosu od 17.235,00 KM, koji je optuženi dužan uplatiti u korist budžeta BiH.

Optuženi je, između ostalog, oglašen krivim što je, u dužem periodu od 2011. do kraja 2017. godine, na području Bosne i Hercegovine, dobrovoljno postao pripadnik grupe za organizirani kriminal u smislu člana 1. stav 22. KZBiH, koja je radi kontinuiranog sticanja materijalne koristi organizirana radi prethodno planiranog i dogovorenog: otuđenja skupocjenih putničkih motornih vozila ili onih čija je potražnja na tržištu povećana; iznuđivanja novca za povrat vozila njihovim vlasnicima; rastavljanja otuđenih vozila u dijelove, izmjene ili uništavanja identifikacijskih oznaka na rastavljenim dijelovima, a potom prodaje tako rastavljenih dijelova, sve s namjerom prikrivanja krivičnog djela, izvršilaca, porijekla predmeta i njihovih pravih vlasnika; te krijumčarenja i prodaje otuđenih vozila na teritoriji Republike Srbije, Republike Hrvatske i Crne Gore.

Pa je tako optuženi Danilo Cicović, zajedno s drugim njemu poznatim licima, učestvovao u otuđenju vozila na području Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadno-hercegovačkog kantona i šire, na način da su koristeći ranije otuđeno putničko motorno vozilo, na koji su prethodno postavljali lažne registarske oznake, obilazili javne parking prostore, garaže i druga mjesta na kojima su građani parkirali svoja vozila, te nakon pronalaska odgovarajućih putničkih motornih vozila, na njima poznat način ih stavljali u pogon, te radi prikrivanja krivičnog djela, izvršilaca, porijekla i njihovih pravih vlasnika, prevozili i predavali drugim pripadnicima grupe koji su rastavljali otuđena vozila u dijelove, ili su radi dalje prodaje otuđenih vozila, ista prevozili i predavali drugim pripadnicima grupe, koji su sami ili zajedno s njima, po prethodnom dogovoru, a radi dalje prodaje, prebacivali otuđena vozila preko državne granice u R. Srbiju, R. Crnu Goru i R. Hrvatsku.