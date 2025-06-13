U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte kako su radikalni Dino i Delić učinili ekstremnu štetu: I Reis stao uz evropske rabine

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte kako su radikalni Dino i Delić učinili ekstremnu štetu: I Reis stao uz evropske rabine.

Zvaničnici koji su se oglasili - bolje da nisu, Sarajevo je slobodan grad i u njega je svako dobro došao ko dolazi u miru, rekao je reis Kavazović.

Preko Bijeljine ili Višegrada, neslaganja traju godinama: Hoće li autoput Sarajevo - Beograd ikada biti izgrađen?

Donosimo detalje s drugostepenog postupka pred Apelacionim vijećem: Tužioci traže veću kaznu, odbrana oslobađajuću presudu.

Donosimo razgovor s direktorom "Elektroprijenosa BiH" Mirom Džakulom koji kaže da su deblokirane investicije od 468 miliona KM.

Spomenik "Ljiljan" kao svjedok generacijama o herojima: Mladima treba pričati kako se branio Gradačac, ali i BiH. Opširnije na 6. i 7. strani.

Pjevač Fatmir Sulejmani je u klubu poznatih koji poručuje: Zaustavio bih rat u Gazi.

Svaki dan je sve teže: Cijene hrane u svijetu padaju, ali ne i u BiH!

Serija samoubistava u BiH: Posljedice teške depresije i odbacivanja sredine.

U današnjem broju poklanjamo prilog "TV Extra“ koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja. Osim najkompletnijeg sadržaja sapunica, čitajte razgovore s voditeljicom Sanjom Kužet i mladom zvijezdom Edijem Hadžiahmetovićem.

Fudbalski savez kreće s kapitalnim projektom: BiH će imati jedan od najljepših stadiona na Balkanu. Opširnije na 28. strani.

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