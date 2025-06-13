Stanje na putevima: Očekuje se pojačan promet vozila, posebno u većim gradskim zonama

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća uz povoljne vremenske i saobraćajne uslove.

- Nešto kasnije očekujemo pojačan promet vozila, posebno u većim gradskim zonama. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmjenjen režim saobraćaja. Povećan je broj biciklista i motociklsita, a u naseljenim mjestima i korisnika električnih romobila. I njima, kao i ostalim učesnicima u saobraćaju, savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise - kažu iz BIHAMK-a.

Vozači, držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Ne zaboravite, nikada nemojte voziti dijete u vozilu a da ga niste smjestili u odgovarajuću sigurnosnu autosjedalicu i ispravno vezali sigurnosnim pojasom, poručuju.

Zbog deminiranja terena, na magistralnom putu M-14 u Bosanskoj Otoci radnim danima od 08 do 14 sati dolazi do povremenih 10-minutnih obustava saobraćaja.

Zatvoreni tuneli

Zbog redovnog servisiranja tunela na dionici autoceste A-1 Lepenica-Tarčin, za saobraćaj su zatvoreni tuneli: Vis, 25.novembar i Grab, a vozila saobraćaju suprotnom stranom autoceste-dvosmjerno. Također, zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, saobraća se preticajnom trakom.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

- Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup) - kažu iz BIHAMK-a.

Granični prijelazi

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Na graničnom prijelazu Gradiška pojačava se promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.

Zbog oštećenja mosta granični prijelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci.