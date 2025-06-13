VSTV BiH potpisao pet sporazuma o saradnji u cilju efikasne provjere imovine sudija i tužilaca

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) je u periodu od 9. do 12. juna 2025. godine potpisalo pet sporazuma o saradnji sa institucijama, agencijama i drugim pravnim subjektima nadležnim za evidentiranje i obradu podataka koji su od značaja za postupke provjere izvještaja o imovini i interesima, čime su počele prve aktivnosti Odjela za provođenje postupka po izvještajima VSTV-a BiH.

Potpisani su sporazumi sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine, Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine, Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine IDDEEA, Agencijom za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Finansijsko-informatičkom agencijom FIA.

Predsjednik Sanin Bogunić bio je potpisnik ispred VSTV-a BiH, dok su supotpisnici sporazumâ bili guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović, rukovodilac Porezne uprave FBiH Admir Omerbašić, direktor IDDEEA-e Admir Badnjević, direktor Agencije za bankarstvo FBiH Jasmin Mahmuzić, te zamjenik direktora Finansijsko-informatičke agencije FIA Tomislav Leko u prisustvu Nejle Jusufović, v.d. direktora.

Ovim sporazumima strane potpisnice dogovorile su uspostavljanje institucionalne saradnje u pogledu elektronske razmjene podataka i informacija, s ciljem otkrivanja eventualno nespojivih aktivnosti i potencijalnog sukoba interesa nosilaca pravosudnih funkcija, kao i osiguravanja transparentnosti i odgovornosti cjelokupnog pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.

Odjel za provođenje postupka po izvještajima VSTV-a BiH osnovan je u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH, sa ciljem prikupljanja podataka i provođenja provjera tačnosti, cjelovitosti i istinitosti prijavljenih podataka iz izvještaja o imovini i interesima sudija, tužilaca i članova VSTV-a BiH. Odjel provodi i dodatne provjere prilikom kojih može prikupljati informacije iz javnih evidencija, kao što su matične knjige, poreske evidencije, sudske evidencije, bankarske evidencije i slično, što će biti omogućeno potpisivanjem navedenih sporazuma.