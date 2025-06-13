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TUGA DO NEBA

Danas dženaza 15-godišnjoj Hanni koja je stradala u masakru u Gracu

Osim u Austriji, dženaza će se u subotu klanjati i u Bosanskoj Krajini, na novim mezarlucima Livade u džematu Turija u Medžlisa IZ Bihać

Hanna Akmadžić: Jedna od žrtava masakra. Facebook

A. O.

13.6.2025

Stanovnici Graca, među kojima je i veliki broj građana porijeklom iz BiH, danas će se oprostiti od 15-godišnje Hanne Akmadžić, djevojčice koja je s još deset učenika i nastavnika ubijena u napadu na školu Borg u Gracu. 

Osim u Austriji, dženaza će se u subotu klanjati i u Bosanskoj Krajini, na novim mezarlucima Livade u džematu Turija u Medžlisa IZ Bihać.

Dok zbog prerano ugašenih života tuguju stanovnici dvije zemlje, osim u neutješnoj porodici koja se suočava s nenadoknadivim gubitkom, Hanna ostaje upamćena i u široj zajednici kojoj je pripadala, kao vrijedno, pametno i brižno dijete. 

Hana je imala samo 15 godina. Facebook

Podsjećamo, Artur A. (21) je djevojčicu ubio ispred učionice u kojoj je tog dana trebalo da održi prezentaciju.

Kako kažu istražitelji, Hana je ubijena među prvima, a u trenutku napada je bila ispred svoje učionice, sa drugaricom Leom, porijeklom sa Kosova, sa kojom je trebalo da održi prezentaciju, piše Bild.

# GRAC
# GRAZ
# DJEVOJČICA
# AUSTRIJA
# HANNA AKMADŽIĆ
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