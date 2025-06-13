Danas dženaza 15-godišnjoj Hanni koja je stradala u masakru u Gracu

Stanovnici Graca, među kojima je i veliki broj građana porijeklom iz BiH, danas će se oprostiti od 15-godišnje Hanne Akmadžić, djevojčice koja je s još deset učenika i nastavnika ubijena u napadu na školu Borg u Gracu.

Osim u Austriji, dženaza će se u subotu klanjati i u Bosanskoj Krajini, na novim mezarlucima Livade u džematu Turija u Medžlisa IZ Bihać.