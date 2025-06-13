Haris Fazlagić za "Avaz": Sarajevo mora biti čisto i zbog nas koji živimo ovdje, pojava zaraznih bolesti nije utjecala na turizam

Vlasti u Kantonu Sarajevo pred kraj maja ove godine, proglasile su stanje epidemije leptospiroze nakon što je potvrđeno da se ta bolest, koju prenose glodari, pojavila krajem aprila.

Također, u Sarajevu se i prije nešto manje od dva mjeseca pojavila i bruceloza.

Zanimalo nas je da li je to uticalo ili možda utiče na turizam u Kantonu i Sarajevo, odnosno na smanjenje broja dolazaka ili eventualno noćenja. Kako je za portal „Avaza“ izjavio predsjednik Turističke zajednice KS Haris Fazlagić, pojava ove dvije bolesti ne utiče na turizam kod nas.

Čišćenje grada

- Do sada ne utiče ništa, a koliko vidim i ako ima neke zaraze, to je nešto zastupljeno da nije tolika razmjera, a generalno je dobro da se grad čisti intenzivno, jer to je jedna od primjedbi koje imamo od turista. Više javnih toaleta i čistoća grada, ako pričamo o turizmu, a i nama koji živimo ovdje. Prioritet nam je da je grad čist – kaže nam Fazlagić.

Dodao je da smatra kako nema negativnih posljedica, s obzirom na to da su hoteli puni, rast od prihoda, od noćenja se, kako kaže, bilježi svaki dan.