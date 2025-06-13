Haris Fazlagić za "Avaz": Sarajevo mora biti čisto i zbog nas koji živimo ovdje, pojava zaraznih bolesti nije utjecala na turizam

Vlasti u Kantonu Sarajevo pred kraj maja ove godine, proglasile su stanje epidemije leptospiroze nakon što je potvrđeno da se ta bolest, koju prenose glodari, pojavila krajem aprila.
Također, u Sarajevu se i prije nešto manje od dva mjeseca pojavila i bruceloza.
Zanimalo nas je da li je to uticalo ili možda utiče na turizam u Kantonu i Sarajevo, odnosno na smanjenje broja dolazaka ili eventualno noćenja. Kako je za portal „Avaza“ izjavio predsjednik Turističke zajednice KS Haris Fazlagić, pojava ove dvije bolesti ne utiče na turizam kod nas.
Čišćenje grada
- Do sada ne utiče ništa, a koliko vidim i ako ima neke zaraze, to je nešto zastupljeno da nije tolika razmjera, a generalno je dobro da se grad čisti intenzivno, jer to je jedna od primjedbi koje imamo od turista. Više javnih toaleta i čistoća grada, ako pričamo o turizmu, a i nama koji živimo ovdje. Prioritet nam je da je grad čist – kaže nam Fazlagić.
Dodao je da smatra kako nema negativnih posljedica, s obzirom na to da su hoteli puni, rast od prihoda, od noćenja se, kako kaže, bilježi svaki dan.
- Mislim da od toga nema ništa, niti ima sada, niti će biti – kaže on o pojavi zaraznih bolesti i njihovom uticaju.
Istakao je da situacija u Kantonu Sarajevo po pitanju turizma je nikad bolja.
Urađena anketa
- Zaključno sa petim mjesecom, već 10 posto više dolazaka, 20 posto više noćenja, tako da obaramo rekorde. Aerodrom Sarajevo radi, otvaraju se i nove linije, destinacije. Pravili smo po prvi put ozbiljnu anketu, kao Turistička zajednica Kantona Sarajevo sa 800 ispitanika, isključivo na sarajevskom aerodromu koji su nam potvrdili i naš rad i naš cilj i planove, a između ostalog da su se odlučili na destinaciju Sarajevo, zbog direktne aviolinije i preko 25 posto nam je potvrdilo da su rezervisali privatni smještaj i to potvrđuje i naše priče, već preko godinu dana da je 20 posto sive ekonomije, jer u našim izvorima i našim podacima, dolasci i noćenja su prema našim statistikama 95 posto hoteli, a prema ispitanicima je 25 posto koji su rezervisali privatni smještaj, tako da imamo 20 posto sive zone, što je generalno problem države, društva, Kantona Sarajevo i svega, pa onda i sigurnosni problem – istakao je Fazlagić za "Avaz".
Fazlagić je dodao da dobre vijesti o turizmu, Turističkoj zajednici KS daju im vjetar u leđa i stimulaciju za dalji rad.