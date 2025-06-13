Američki senator osudio Sarajevo: Konakovićevi kadrovi priređuju BiH neviđenu međunarodnu sramotu

“Zvaničnici u Sarajevu nemaju moralne jasnoće”, izjavio je Daines. “Nazvati izraelske vojne operacije genocidom dok Hamas koristi civile kao živi štit je neodgovorno i služi samo kao opravdanje za antisemitske postupke – kakve su upravo učinili zvaničnici u Sarajevu protjerivanjem rabina iz grada.”

Nakon što je Konferencija evropskih rabina – umjesto planiranog skupa u Sarajevu – hitno premještena u Minhen zbog odbijanja domaćina da im ustupi prostor, stigla je i zvanična reakcija iz američkog Senata. Senator Steve Daines, predsjednik Pododbora za Evropu pri Odboru za vanjske poslove Senata, javno je osudio postupke sarajevskih vlasti, nazivajući ih „potpuno moralno dezorijentisanim“.

Ova oštra poruka američkog senatora samo je posljednji u nizu međunarodnih šamara koji je Bosna i Hercegovina primila zbog, najblaže rečeno, neodgovorne i nestručne politike Konakovićevih kadrova. Na otkazivanja skupa rabina u Sarajevu prethodno je reagirala i Evropska komisija.

Iz Evropske su poručili je žalosno da su vlasti u BiH povukle poziv za sastanak Konferencije evropskih rabina u Sarajevu.

Naveo su da su sloboda vjeroispovijesti i sloboda udruživanja zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine kao i da je poštovanje principa utvrđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Poveljom EU o osnovnim pravima neophodno za svaku zemlju koja želi da se pridruži Evropskoj uniji.

Skandal je, podsjetimo, izbio nakon što je ministar za rad i socijalnu politiku FBiH Adnan Delić preko svog Facebook naloga javno pozvao na zabranu konferencije rabina u Sarajevu, nakon čega su uslijedili brojni napadi.

Svojim neiskusnim, radikalnim i emocionalnim ispadom na društvenim mrežama dao povod da se Sarajevo predstavi kao grad koji protjeruje vjerske vođe. U konačnici, ne samo što je kompromitovao sebe, već i grad Sarajevo, državu Bosnu i Hercegovinu i, nažalost, i bošnjačku politiku u očima međunarodne javnosti.

Pitanje koje ostaje jeste – da li će Konaković preuzeti političku odgovornost za međunarodne skandale koje proizvode njegovi kadrovi? Ili će se, kao i mnogo puta ranije, sve završiti na izigravanju žrtve, beskrajnim konferencijama i spinovanju domaće javnosti, dok u nikad delikatnijem trenutku u svijetu nastavljamo da tonemo u reputacijski minus?