Američki senator osudio Sarajevo: Konakovićevi kadrovi priređuju BiH neviđenu međunarodnu sramotu

Nakon što je Konferencija evropskih rabina – umjesto planiranog skupa u Sarajevu – hitno premještena u Minhen zbog odbijanja domaćina da im ustupi prostor, stigla je i zvanična reakcija iz američkog Senata. Senator Steve Daines, predsjednik Pododbora za Evropu pri Odboru za vanjske poslove Senata, javno je osudio postupke sarajevskih vlasti, nazivajući ih „potpuno moralno dezorijentisanim“.
“Zvaničnici u Sarajevu nemaju moralne jasnoće”, izjavio je Daines. “Nazvati izraelske vojne operacije genocidom dok Hamas koristi civile kao živi štit je neodgovorno i služi samo kao opravdanje za antisemitske postupke – kakve su upravo učinili zvaničnici u Sarajevu protjerivanjem rabina iz grada.”
Ova oštra poruka američkog senatora samo je posljednji u nizu međunarodnih šamara koji je Bosna i Hercegovina primila zbog, najblaže rečeno, neodgovorne i nestručne politike Konakovićevih kadrova. Na otkazivanja skupa rabina u Sarajevu prethodno je reagirala i Evropska komisija.
Iz Evropske su poručili je žalosno da su vlasti u BiH povukle poziv za sastanak Konferencije evropskih rabina u Sarajevu.
Naveo su da su sloboda vjeroispovijesti i sloboda udruživanja zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine kao i da je poštovanje principa utvrđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Poveljom EU o osnovnim pravima neophodno za svaku zemlju koja želi da se pridruži Evropskoj uniji.
Skandal je, podsjetimo, izbio nakon što je ministar za rad i socijalnu politiku FBiH Adnan Delić preko svog Facebook naloga javno pozvao na zabranu konferencije rabina u Sarajevu, nakon čega su uslijedili brojni napadi.
Svojim neiskusnim, radikalnim i emocionalnim ispadom na društvenim mrežama dao povod da se Sarajevo predstavi kao grad koji protjeruje vjerske vođe. U konačnici, ne samo što je kompromitovao sebe, već i grad Sarajevo, državu Bosnu i Hercegovinu i, nažalost, i bošnjačku politiku u očima međunarodne javnosti.
Pitanje koje ostaje jeste – da li će Konaković preuzeti političku odgovornost za međunarodne skandale koje proizvode njegovi kadrovi? Ili će se, kao i mnogo puta ranije, sve završiti na izigravanju žrtve, beskrajnim konferencijama i spinovanju domaće javnosti, dok u nikad delikatnijem trenutku u svijetu nastavljamo da tonemo u reputacijski minus?