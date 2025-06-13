33 godine zločina bez pravde: Sjećanje na dan kada je mučki ubijeno 114 civila Bošnjaka i Hrvata Mostara

Posjetom spomen-obilježjima na lokalitetima Uborak i Sutina, a potom i Zaliku ispred atomskog skloništa danas je u Mostaru obilježena 33.godišnjica mučkog ubistva 114 nedužnih civila, Bošnjaka i Hrvata.

Tog 13.juna 1992.godine iz svojih kuća su ih odvele srpske vojne snage, iz podršku paravojnih jedinica i uz podršku tadašnje JNA.

Zločin njihovog mučkog ubijanja i strijeljanja počinjen je u noći s 13.na 14.juni na deponiji Uborak i u blizini groblja Sutina, a označen je kao prvi, najveći u Hercegovini. Uborak i Sutina su prve otkrivene masovne grobnice u BiH.

Porodice žrtava pune 33 godine čekaju da odgovorni za ovaj zločin budu izvedeni pred lice pravde.

Nije lako

- Osjećanja su uvijek teška. Nije lako 33 godine čekati pravdu - kazao je Adnin Hasić koji je kao 11-godišnji dječak u tom zločinu izgubio i majku i oca.

Porodice znaju, naglasio je, ko je počinio zločin na Uborku i na Sutini.

- Naredbu je za ubistva donijela komanda 10. mostarske brigade JNA na čelu s Draganom Malijevićem i njegovim zamjenikom Tomislavom Pušarom, sa načelnikom bezbjednosti Brankom Glavašem, sa komandantima bataljona, diviziona, Milanom Uglješićem, Radom Mihailovićem itd. Svi ti zločinci su u Srbiji, a 13 osumnjičenih za ovaj zločin, lokalnih ljudi su preminuli. U posljednje dvije godine imamo aktivnu saradnju s Tužilaštvom BiH, međutim, pomaci koji su napravljeni nisu dovoljni da bi se podigla optužnica - rekao je Hasić.

Brojne delegacije sa svih nivoa vlasti u BiH položile su danas cvijeće i odale počast žrtvama ovog zločina.

Potpredsjednik Federacije BiH, Refik Lendo je ukazao na činjenicu da za ovaj zločin, još niko nije odgovarao, kao i za brojne druge počinjene u BiH.

- Nažalost, nepravde u BiH je napretek. Na ovom mjestu u Hercegovini, kao i širom BiH, Tužilaštvo nije odradilo svoj dio posla. Zato danas nema pravde u BiH. Danas se sjećamo na taj zločin, govorimo istinu, jer građani i generacije koje dolaze moraju znati istinu o tome šta se desilo da bi u miru mogli da žive na ovim prostorima - rekao je Lendo.

Veliko poštovanje

Podvukao je da ratni zločin ne zastarijeva te izrazio nadu da će zločinci biti kažnjeni. Naglasio je i da danas mnogi, posebno ekstremi koji su činili zločin prema civilima u BiH tokom 1992.godine, pokušavaju ponovo negirati državu, genocid i sve ono što se desilo.

- Nažalost, treba još vremena da protekne da neke stvari sazriju, ali istina mora doći na vidjelo kako bi pravda pobijedila, a zajednički život u BiH bio moguć - naveo je on.

Počast su odale i delegacije Američke ambasade u BiH, Misije OSCE-a u BiH te brojnih udruženja.

Na ovaj datum u Mostaru se obilježava Dan civilnih žrtava rata Grada Mostara. Predsjednik Gradskog vijeća, Đani Rahimić, ukazao je na to da prisustvo velikog broja građana i delegacija pokazuje na veliko poštovanje prema svim ovim žrtvama, ali i da nas ovakve godišnjice stalno opominju na zlo koje rat nosi.