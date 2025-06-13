Spomenik „Ljiljan“ kao svjedok generacijama o herojima: Mladima treba pričati kako se branio Gradačac, ali i BiH

Prije 13 godina među članovima Gradskog odbora Patriotske lige Gradačca pokrenuta je ideja o gradnji spomenika „Ljiljan“, simbola otpora svim braniteljima Bosne i Hercegovine, na koti Bandera u Jasenici kod Gradačca. Spomenik se nalazi na 449 metra nadmorske visine s koje pogled puca po gotovo cijeloj ravnoj Posavini, do rijeke Save, a naišao je na opće odobravanje u gradu Husein-kapetana Gradaščevića, ali i u cijeloj državi.

Niz projekata

Patriotski projekt „Ljiljan“ visine je 16 metara s pet latica, koje simboliziraju pet bataljona 107. viteške gradačačke brigade, okružen stećcima srednjovjekovne Bosne i simbolima otpora i hrabrosti, okupio je ljude kojima je BiH u srcu, predvođeni hadži Tasinom Okićem. Njima su se pridružili gradačački privrednici, a pomoći je bilo i s viših organa vlasti, IZ-e i tako je 2017. godine „Ljiljan“, spomenik braniteljima suverene i sobodne BiH, svečano otvoren.

Kako je u razgovoru za „Dnevni avaz“ istakao Okić, tek tada su se otvorili poslovi, ideje, projekti. Jedan projekt je vukao drugi.

Trebalo je popraviti put do „Ljiljana“, onda se prišlo gradnji zgrade za Spomen-sobu u kojoj su izloženi razni predmeti iz Odbrambeno-osloobodilačkog rata, koje danas brojni posjetitelji rado razgledaju. Uporedo je građena replika autentične zemunice i tranšee, koje su bile na koti Bandera u vrijeme 92. godine, kada se Gradačac branio srcem i dušom, da spriječi ulazak zločinaca.

Planovi agresorske strane nisu se odvijali kako su zamislili pa im je veliki poraz nanesen kada je zaustavljen oklopni voz pun oružja i vojnika, 22. oktobra. Poslije toga, agresorske snage su se morale povući i sa zapadne strane Gradačca te napustiti privremeno zauzetih nekoliko naselja.

Čuvena bitka

Bila je to čuvena bitka za zapad i kotu Banderu. Stariji građani Gradačca tvrde da se velika borba za ovu kotu odigrala i u Drugom svjetskom ratu, ali je i tada ostala u rukama Gradačca. Iz tog je razloga, ističe Okić, baš na Banderi izgrađen ovaj značajni spomenik, da generacijama svjedoči o herojstvu branitelja naše BiH.

- Danas je „Ljiljan“ mjesto koje s početkom lijepih i vedrih dana masovno posjećuju ljudi iz cijele BiH, a dolaze pojedinačno, porodično ili organizovano autobusima. Dolazi i bh. dijaspora, dolaze i stranci, a učesnici bitke u odbrani Gradačca im pričaju kako se to odvijalo. Tako je bilo i prilikom nedavne posjete učenika Behram-begove medrese iz Tuzle i osnovaca iz OŠ „Lukavac Grada“ iz Lukavca. Bili smo zadivljeni s koliko su pažnje učenici slušali naše priče iz rata. Nama nije teško pričati o našoj historiji i borbi za suverenu, međunarodno priznatu, hiljadu godina staru domovinu – rekao je Tasin Okić.

- Uputili smo dopise svim direktorima škola u Tuzlanskom kantonu, da svoje učenike dovedu na ovo sveto mjesto, gde su naše gazije prolile krv, dali živote, da mi danas živimo u slobodi - kazao je Tasin Okić