U trgovinama i na pijacama u našoj zemlji sve je skupo: Cijene hrane u svijetu padaju, ali ne i u BiH

Dok su se svjetske cijene hrane u proteklom mjesecu spustile s najvišeg nivoa u dvije godine, s druge strane, u trgovinama u BiH cijene su sve više. Tako su, prema posljednjem izvještaju agencije UN-a za hranu i poljoprivredu FAO, biljna ulja pojeftinila u maju za 3,7 posto u odnosu na prethodni mjesec, a osjetno je u pojeftinio i šećer, i to za 2,6 posto.

Nezasijane površine

Također, pale su i cijene žitarica, za 1,8 posto u odnosu na april, dok je, s druge strane, poskupjelo meso za 1,3 posto, kao i mliječni proizvodi za 0,8 posto. Međutim, svjetski pad cijena ne odnosi se na bh. potrošačku korpu, a s druge strane, vlasti nemaju adekvatan ni jasan odgovor na silna poskupljenja, dok iz udruženja potrošača navode da ga, vjerovatno, neće ni imati.

Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona, kaže kako smo, nažalost, svjedoci toga da cijene stalno rastu. Ukazuje na činjenicu da je BiH zemlja uvoza hrane, ali i da, s druge strane, dok se samo priča o poskupljenjima, građani mirno i staloženo gledaju u neobrađene i nezasijane poljoprivredne površine.

- I politička atmosfera se podgrijava i stanje se čini još nesigurnijim i vjerujem da je i to jedan vid borbe za političku moć - što veće cijene proizvoda, to su veći prihodi i budžeti. Niko od političara koje smo izabrali i koji treba da brinu za dobrobit građana u suštini nema interes za to da cijene padnu ili da ima neki sistem nadzora na tržištu. Imamo, istina, određene pozitivne akcije ministarstava trgovine kao što su „zaključavanje cijena“ i „ograničavanje marži“, koje su cijene na tržištu za određene artikle učinile nešto prihvatljivijim, ali je opšti trend da cijene rastu - kaže Bulić za „Dnevni avaz“.

Odgovornost potrošača

Naglašava da potrošači moraju biti odgovorni prema sebi i, zapravo, apelira na njih da ne budu lojalni samo jednoj trgovini, odnosno marketu.

- Jestivo suncokretovo ulje koje kupujemo svi, ako je negdje 3,25 KM, a na drugom mjestu 3,20 KM, onda trebamo kupiti tamo gdje je i pet feninga jeftinije. Jer u uslovima slobodnog formiranja cijena, potrošači su druga strana i svojim izborom utječu na formiranje cijena. Dakle, cijene na slobodnom tržištu određuje ponuda i potražnja i mi bismo kao potrošači morali preuzeti aktivniju ulogu - poručuje Bulić.

Do 1. septembra

Vlada FBiH je produžila akciju „Zaključane cijene“ do 1. septembra za 65 prehrambenih i higijenskih proizvoda.

- Možda nekome zvuči smiješno da se na toj korpi ostvari ušteda od 50 ili 60 KM, ali za jednog penzionera koji živi od 500, 600 KM to nije beznačajno. Ali, naravno, nije ni dovoljno - kaže Bulić.