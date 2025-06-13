Konaković opleo po portparolu EK, pa kazao da je njegov ministar nasjeo na lažni mail i imao bespotrebnu reakciju

Ministar Konaković je govorio o skandalu koji je napravio njegov ministar Adnan Delić s rabinima, koji su na kraju otkazali konferenciju u Sarajevu.

On je kazao da je ovo na međunarodnom planu BiH napravilo veliku štetu.

- MVP BiH bi možda trebalo imati ključnu ulogu u ovakvoj konferenciji. Za nju sam saznao pred sami put, 11. juna ujutro, od gospodina Kožemjakina i da mi trebamo uraditi što je u našoj nadležnosti. Mi smo to odmah proslijedili nadležnim institucijama. Kasnije smo saznali da je konferencija otkazana. Različite su bile manipulacije pogotovo političara u BiH, koji su ovo zloupotrijebili. Dan ranije sam saznao šta se moglo desiti. Saznajemo da je bilo pritisaka u Banjoj Luci i Mostaru. Stiže neki mail, koji nije od njih, stavlja ga HMS, preuzima ga nekoliko medija i to izaziva bespotrebnih i neprimjerenih reakcija, poput onih Adnana Delića. Na kraju iz hotela šalju procjenu da imaju sigurnosni problem zbog ovog. Ko je njima dao tu procjenu na početku sezone? Niko im nije dao nikakvu procjenu - rekao je Konaković.

Poručio je da portparol Evropske komisije se treba izviniti institucijama BiH, zbog navoda da su one povukle saglasnost za konferenciju.

- One niti su davale, niti su povlačile saglasnost. Udara se na multikulturalnost ovog grada, na njene vrijednosti. Bošnjaci su spašavali Hagadu, čuvali su i sinagogu. Obići ću Jevrejsku zajednicu, obići ću Palestinsku zajednicu u BiH. Pokušaji da se bošnjački narod radikalizira, ne prolaze. Obradovao sam se porukom reisa Kavazovića, poslao je dobru poruku. Dobro bi bilo da se vjerske vođe u BiH uključe u ovu temu i dovedu je do kraja. Delić je pretjerao jer je tražio otkazivanje. Ovdje negatori genocida piju kafu u centru Sarajeva, nepresuđeni ratni zločinci hodaju gradom - naveo je.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.