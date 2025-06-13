Video / Samit mu otkazan zbog kuma, a konferencija rabina zbog njegovog ministra: Evo pojašnjenja Konakovića

I druga stvar mi govori da vi očito u stranci ne kotrolišete stvari najbolje. Jer ako svaki član može sjesti za Facebook i pisati šta hoće jer se osjeća emotivno, ne razmišljajući o tome kako će to nanijeti štetu BiH, tu govori da stvar ne štima i da naša politička scena ili barem vaša stranka ne funkcioniše kako treba - rekao je Hadžović.

Sama činjenica da on kao ministar, koji se bavi radom i socijalnom politikom, smatra za shodno da poziva na zabranjivanje nekih konferencija, meni govori da on očito ne shvata baš dobro demokratiju i da možda nije baš najkompetentniji za tu poziciju..

- Vi kažete da je pogriješio Delić, neprimjereno reagovao, međutim to ne znači mnogo ako se za to ne budu snosile konkretne sankcije jer on nije prvi ispad koji ima, gdje je pozivao na slične zabrane kada je u pitanju povorka ponosa itd.

Novinar "Avaza" Danijal Hadžović konstatirao je da je međunarodni kredibilitet BiH i Sarajeva narušen, s obzirom da je otkazivanje Evropske konferencije rabina osudila Evropska komisija, a čak je reagovao i Stiv Dejns (Steve Daines), američki senator koji ima vrlo važnu funkciju – on je predsjednik pododbora za Evropu pri Odboru koji se bavi vanjskim poslovima, dakle američkog Senata, koji je direktno uputio poruku da "Sarajevo nema jasan moralni kompas“ i dalje je komentarisao naravno u korist Izraela, jer je proizraelski orijentisan.

Upitao je direktno - hoće li se početi snositi sankcije za ovakve poteze koji nanese štetu BiH.

- I drugo pitanje, kada navodite da smo nasjeli na tu podvalu, osjećate li odgovornost što smo upali u tu zamku, pa sada umjesto da smo imali tu konferenciju, da smo poslali pozitivnu poruku iz Sarajeva, pokušavamo gasiti požar nakon što je već jedna jako loša poruka poslana iz Sarajeva i nakon što je Sarajevo opet označeno kao neki potencijalno problematičan grad, gdje su Jevreji nedobrodošli i tako dalje.

Ko pravi te klopke, zašto mi nasjedamo u njih i smatrate li sebe kao predstavnike vlasti odgovornim za nasjedanje na te klopke - pitao je Hadžović.

Delić će napredovati u karijeri

- Ja poštujem i vaš stav, ali ne slažem se. Dakle, neće biti smijenjen. Neću tražiti njegovu ostavku ni pod razno, ali sam mu rekao da je pogriješio. Nadam se da će kao ozbiljan, pošten i vrijedan čovjek, odličan ministar shvatiti da je pogriješio, ako iz toga izvuče pouke. Ja mislim da jeste. On će napredovati u karijeri, bit će još bolji i demokratizirat će se. Slažem se s vama da nije dovoljno demokratičan po vašim ili mojim standardima. Ali sad u jednom trenutku tražite da bude demokratičan i shvata, a da u drugom piše ono što mu ja kažem. To nekako dvoje i nije podudarno.

Kako ću se smatrati odgovornim? Dobio u 9, proslijedio u 9 i 25, u 11 konferencija otkazana, ja za nju tek saznao. Da sam ikakve informacije, a trebao sam ih imati, imao obišao bih Jevrejsku opštinu, razgovarao, morao bih s Bešićem i ekipom ispratiti kola, obezbijediti auta, vozače, procijeniti koliko je to ljudi osiguranja, provjeriti, uraditi KDZ hotela, sve su to bile teme kojima se mi bavimo. Zaista se na ovoj temi ne smatram odgovornim i smatram da nisam nasjeo, jer sam odmah u startu prepoznao da ovo može biti teška tema.

Reakcija senatora, i njemu ćemo mi objasniti šta se ovdje desilo, jer ovo nije tačno da je Sarajevo, da su institucije i da su državni organi uradili stvari za koje nas se optužuje. Zašto, zato jer tako iz medija odlazi informacija. Što je zaista tako i što je Delić doprinjeo kao institucija da to tako izgleda. To nije tačno. Moj posao je sada da objasnim ljudima šta se ovdje zapravo desilo. I to ću uraditi s puno strasti i energije, nisam se uopšte umorio, da objasnim da Sarajevo nije ono što mu se nameće, nego da je ovo mali evropski Jerusalem i da su ovdje svi dobrodošli - rekao je Konaković.

Hadžović je podsjetio da nije prvi put da je neka konferencija otkazana zbog povezanosti s članovima NiP-a.

- Vi mene pozivate na Samit u Neumu. Potpuno nas je zaobišao Kabinet Borjane Krišto, a mi to radimo ekspertski te organizacije. Mi sad možemo napraviti Samit u Neumu s 30-40 hiljada KM lagano. Da su nama dali, mi bi to uradili ekspresno i genijalno. Nismo imali veze, a i tad su nas neki mediji napadali da smo krivi. Imao sam javno saslušanje o toj temi. Pozvao sam organe, oni koji su dodijelili posao kćerki Gordana Memije, meni bliskog, da s posebnom pažnjom, baš zato što se dovodi sa mnom u kontekst istraži svaki detalj, i ako je bilo kakvog kriminala bilo da se procesuira. Ja to stalno govorim, ako su meni bliski, kaznite ih maksimalnim kaznama.

Hadžović je pitao da li smatra da je to malo previše koincidencije - otkazanih događaja s kojima su povezani ljudi bliski Konakoviću.

- Pa eto vi sad sjednete i napišete to, razvijete temu, ja ću se braniti svojim argumentima, a vi probajte to ljude ubijediti da je tako kako tvrdite. Šta vam znači previše koincidencije? Koja je mjera, koliko je dovoljno koincidencije da ne bude previše?

Na direktno pitanje da li ikada ima preuzimanja odgovornosti, Konaković je odgovorio:

- Ima, kada se pogriješi preuzme se odgovornost. Da mi nametnete sada odgovornost za Samit s kojim nemam veze ili otkazivanje rabinske konferencije, sada da radite...

"Ovo je gaf"

Upitan ima li odgovornosti za djelovanje svojih ministara, Konaković je rekao:

- Imam. Odgovornost za rad Adnana Delića ja imam u potpunosti. Ovo je gaf, ovo je neprimjereno. To je jedan od najboljih ministara ubjedljivo u Vladi FBiH. Njegovi rezultati u oblasti rada, socijalne zaštite, penzionera su impresivni. I savjetujem vam da provedete jedan dan istražujući šta je taj čovjek uradio u svom poslu. Ovo što je sada uradio je katastrofa. Njegova reakcija privatna na Facebooku je loša. Da mu se zbog toga skine glava, moja procjena je da ne treba, a da će iz ovoga naučiti ja mislim da hoće. Da će se demokratizirati dodatno, hoće i da će nastaviti iznositi svoje stavove suprotnim mojim, ja ću to insistirati.

Na konstataciju da je šteta državi Bosni i Hercegovini i gradu Sarajevu nanešena, Konaković je kazao:

- Itekako. Moj posao sad je da anuliramo, ublažimo i objasnimo ljudima da tu štetu, nećemo je moći izbrisati, ali ćemo je sigurno umanjiti. Zato sam ja danas s aviona došao da održim konferenciju, da ne bi dalje eskaliralo. Vjerujte mi da ću desetine razgovara obaviti sa svim ljudima. Nisam znao za stav senatora, naći ćemo i njega, poslat ćemo mu pismo da mu objasnimo, da ga pozovemo, svi ti ljudi su dobrodošli u BiH. Ne damo da nam se nametne takav narativ.