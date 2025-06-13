Sanitarni inspektori KUIP-a KS u proteklih šest mjeseci donijeli 99 rješenja zbog zabrane pušenja: Izdali kazne od 48.000 KM

Shodno odredbama Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje FBiH, kao i odredbama Pravilnika o uslovima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo su u periodu od 13. decembra kada je period prilagođavanja utvrđen zakonskim odredbama istekao za subjekte na koje se odnosi predmetni pravilnik, pa do danas (13.juna 2025.godine) u provedenim nadzorima, uglavnom ugostiteljskih objekata, donijeli 99 rješenja kojima je zabranjena upotreba duhana u zatvorenom prostoru. Na donesena rješenja drugostepenom organu je izjavljeno 15 žalbi, od kojih je do sada u 13 slučajeva potvrđeno rješenje kantonalnih sanitarnih inspektora, dok su dva postupka još u službenoj proceduri.

- S obzirom na to da smo u proteklom periodu dobijali veliki broj prijava na predmetne okolnosti, a koje su bile prioritet u postupanju kantonalnih inspektora, svi inspekcijski nadzori su i provedeni na osnovu zahtjeva koje su inicirali građani, koji su nam prijavljivali uočene nepravilnosti u pogledu kršenja Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana. Dodajemo i da su sanitarni inspektori u proteklom periodu, a kako je i bilo najavljeno, izdavali novčane sankcije za neizvršenje rješenja u skladu sa Zakonom o inspekcijama KS. U proteklih pola godine po navedenom osnovu subjektima nadzora je izdato 30 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 48.000, 00 KM.

Kako je i vidljivo iz navedenog, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su kontinuirano provodili nadzore nad primjenom Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje FBiH, što će nastaviti i u predstojećem periodu, sa jedinom iznimkom izricanja novčanih sankcija po odredbama zakona kojim je uređena ova oblast i u slučajevima kada se za to steknu zakonsku uslovi, a u krajnjem interesu zaštite javnog zdravlja. Zakon, između ostalog, propisuje novčane kazne koje se kreću od 2.000 do 5.000 KM za pravna lica, od 300 do 1.000 za odgovorno lice u pravnom licu, od 500 do 2.500 KM za vlasnike i korisnike prostora u kojem je pušenje zabranjeno, te 100 KM za fizička lica.