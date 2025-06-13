Jevrejska općina Sarajevo: Cilj konferencije bio je da se iz ovakve sredine pošalje poruku razumijevanja

Povodom događaja vezanih za organizaciju i otkazivanje Konferencije evropskih Rabina koja je trebala da bude održana od 16-18. juna 2025. godine u Sarajevu, Jevrejska opština u Sarajevu informisala javnost saopćenjem o osnovnim činjenicama i razlozima koji su doveli do neviđene antisemitske hajke na Jevreje u Bosni i Hercegovini. Saopćenje prenosimo u nastavku: - Konferencija evropskih rabina bila je planirana u Sarajevu s ciljem da se razmotre goruća pitanja sa kojima se susreću evropske jevrejske zajednice u atmosferi naglog porasta antisemitizma širom Evrope. Među najvažnijim temama planirane konferencijebile su sve prisutnije zabrane vjerskih praksi koje čine samu suštinu jevrejskog vjerskog života, kao što su zabrana obrezivanja muške djece do 18. godine i zabrana obrednog klanja životinja u pojedinim evropskim državama. Ove zabrane ne ugrožavaju samo vjerski identitet Jevreja, već i samu mogućnost opstanka jevrejskih zajednica na evropskom tlu, ali i drugih vjerskih zajednica koje se suočavaju sa istim zabranama - u ovom slučaju konkretno muslimanske zajednice.

Sarajevo je izabrano za domaćina ove konferencije upravo zbog svog višestoljetnog multikulturnog i multireligijskog karaktera, zbog tradicije zajedničkog života i međusobnog poštovanja različitih vjerskih zajednica, kao i zbog dokazane otvorenosti prema drugima i drugačijima. Cilj skupa bio je da se upravo iz ovakve sredine pošalje poruku razumijevanja i podrške vjerskim slobodama svih zajednica, uključujući i jevrejsku zajednicu, te da se kroz otvoreni dijalog sagledaju konkretni izazovi i traže rješenja. Ova konferencija, koja je trebala biti prilika za afirmaciju Bosne i Hercegovine kao zemlje koja promoviše vjerske slobode i zajednički život, ujedno je imala potencijal da BiH ponovo pozicionira u vrh evropskih prioriteta kao primjer pozitivnih inicijativa, umjesto da ostane percipirana isključivo kao prostor političkih kriza i nestabilnosti.