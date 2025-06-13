Jevrejska općina Sarajevo: Cilj konferencije bio je da se iz ovakve sredine pošalje poruku razumijevanja

Povodom događaja vezanih za organizaciju i otkazivanje Konferencije evropskih Rabina koja je trebala da bude održana od 16-18. juna 2025. godine u Sarajevu, Jevrejska opština u Sarajevu informisala javnost saopćenjem o osnovnim činjenicama i razlozima koji su doveli do neviđene antisemitske hajke na Jevreje u Bosni i Hercegovini.
Saopćenje prenosimo u nastavku:
- Konferencija evropskih rabina bila je planirana u Sarajevu s ciljem da se razmotre goruća pitanja sa kojima se susreću evropske jevrejske zajednice u atmosferi naglog porasta antisemitizma širom Evrope. Među najvažnijim temama planirane konferencijebile su sve prisutnije zabrane vjerskih praksi koje čine samu suštinu jevrejskog vjerskog života, kao što su zabrana obrezivanja muške djece do 18. godine i zabrana obrednog klanja životinja u pojedinim evropskim državama. Ove zabrane ne ugrožavaju samo vjerski identitet Jevreja, već i samu mogućnost opstanka jevrejskih zajednica na evropskom tlu, ali i drugih vjerskih zajednica koje se suočavaju sa istim zabranama - u ovom slučaju konkretno muslimanske zajednice.
Sarajevo je izabrano za domaćina ove konferencije upravo zbog svog višestoljetnog multikulturnog i multireligijskog karaktera, zbog tradicije zajedničkog života i međusobnog poštovanja različitih vjerskih zajednica, kao i zbog dokazane otvorenosti prema drugima i drugačijima.
Cilj skupa bio je da se upravo iz ovakve sredine pošalje poruku razumijevanja i podrške vjerskim slobodama svih zajednica, uključujući i jevrejsku zajednicu, te da se kroz otvoreni dijalog sagledaju konkretni izazovi i traže rješenja. Ova konferencija, koja je trebala biti prilika za afirmaciju Bosne i Hercegovine kao zemlje koja promoviše vjerske slobode i zajednički život, ujedno je imala potencijal da BiH ponovo pozicionira u vrh evropskih prioriteta kao primjer pozitivnih inicijativa, umjesto da ostane percipirana isključivo kao prostor političkih kriza i nestabilnosti.
Važno je podsjetiti javnost da održavanje međunarodnih vjerskih skupova u Sarajevu nije presedan. Sarajevo je već bilo domaćin konferencijama islamskih učenjaka, kao i konferencijama katoličkih vjerskih službenika i teologa, uvijek u duhu tolerancije, dijaloga i međusobnog poštovanja. I ova konferencija evropskih rabina bila je zamišljena upravo u tom duhu. Nažalost, uoči same konferencije plasirana je potpuno netačna informacija da je skup sazvan radi izražavanja podrške aktuelnoj izraelskoj politici, što nikada nije bilo ni tema ni motiv ovog skupa. Takva lažna vijest, očigledno politički motivisana, dovela je do ozbiljnog narušavanja javne percepcije konferencije i izazvala izljev antisemitizma, neviđene prijetnje i hajku na Jevrejsku zajednicu u BiH.
Ovome su u najvećoj mjeri doprinijelI neodgovorne i neistinite izjave pojedinih političara poput one ministra Adnana Delića od 11.06.2025. kao i nekih vjerskih službenika koji su bez ikakvog osnova doveli u vezu održavanje jedne vjerske konferencije sa ratom na Bliskom istoku i stradanjem nevinih civila koji su zatočenici svjetskih političkih interesa – upravo kako su građani BiH i sami iskusili u periodu od 1992-1995. godine. Jevrejska opština u Sarajevu će u skladu sa zakonskim okvirima koji postoje u BiH u narednom periodu iskoristiti sve pravne mehanizme za otkrivanje i procesuiranje osoba i institucija koje su svojim djelovanjem dovele do obmanjivanja javnosti, te ugrožavanja života i imovine Jevreja i jevrejskih institucija u BiH.
Jevrejska opština u Sarajevu ostaje privržena vrijednostima međureligijskog dijaloga, vjerskih sloboda i zajedničkog života ljudi različitih vjera i uvjerenja, te izražava žaljenje što je, zbog neodgovornih i zlonamjernih manipulacija, propuštena prilika da Sarajevo još jednom pokaže svoju otvorenost i podršku univerzalnim vrijednostima koje su oduvijek bile osnova na kojima je počivala opstojnost Bosne i Hercegovine, a na kojima počivaju i moderne demokratske zajednice. Jevrejska opština u Sarajevu obraća se građanima Bosne i Hercegovine koji su bili svjedoci i žrtve sličnih manipulacija tokom posljednjih 35 godina da ne nasjedaju na lažne medijske provokacije koje su rezultat političkih interesa koji su ovaj put instrumentalizirali brojčano najmanju vjersku zajednicu u Bosni i Hercegovini a koji se neće ustezati da isto urade bilo kojoj vjerskoj ili društvenoj zajednici zarad vlastitih interesa, a pojedinci zarad vlastitih političkih poena.