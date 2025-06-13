Selimović na samitu u Bečićima: Inflacija više nije privremena već dugoročni izazov

Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović učestvuje na XII regionalnom samitu guvernera, ministara finansija i direktora poreskih uprava zemalja regiona, koji se održava 13. i 14. juna u Bečićima (Crna Gora), saopćeno je iz Centralne banke BiH.

Ovogodišnja tema „Finansijska i monetarna stabilnost regiona u uslovima kontinuiranog slabog privrednog rasta u eurozoni“ okupila je ključne donosioce odluka iz oblasti monetarne i fiskalne politike, kao i predstavnike međunarodnih finansijskih institucija.

Guvernerka Selimović je ovom prilikom istakla da inflacija više nije privremena ni ciklična pojava, već rezultat strukturnih promjena u globalnoj ekonomiji.

- U uslovima geopolitičke fragmentacije, poremećaja u lancima snabdijevanja i energetskih tranzicija, inflacija postaje trajniji izazov. Čak i uz širi set monetarnih instrumenata, prostor za efikasno djelovanje je ograničen - naglasila je.

Komentarišući inflatorne projekcije za Bosnu i Hercegovinu, navela je da se za period 2025–2027. predviđa postepeno smanjenje inflacije, ali uz rizik za njeno povećanje.

- Uz nedostatak radne snage, snažan rast plata i izmjene u politici minimalnih primanja, dodatno se komplikuje sposobnost ekonomije da apsorbuje spoljne šokove bez značajnih posljedica po cjenovnu stabilnost - dodala je Selimović.

Također je naglasila važnost jačanja regionalne saradnje, posebno u oblasti integracije platnih sistema i bolje koordinacije u kriznim situacijama.

- Uspostavljanje zajedničkih standarda kao što je priključenje SEPA području i razvoj zajedničkih rješenja za prekogranična plaćanja može značajno doprinijeti otpornosti naših ekonomija - zaključila je.