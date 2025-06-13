Bećirović i Komšić nisu podržali budžet, Amidžić: Procedura usvajanja se ne može nastaviti

Članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić ni na današnjoj sjednici Predsjedništva nisu podržali Nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu, zbog čega se procedura usvajanja ne može nastaviti, saopćeno je iz Ministarstva finansija i trezora u Vijeću ministara.

Razlog je što je Amidžić predložio da se iz dobiti Centralne banke BiH izdvoji 200 miliona KM, od čega bi se najveći dio iskoristio za isplatu duga građevinskoj firmi "Viaduct", a ostatak transferisao entitetima.

Međutim, Centralna banka BiH se tome jasno usprotivila, navodeći da neće dozvoliti raspolaganje sredstvima ukoliko postoji bilo kakav rizik po finansijsku i monetarnu stabilnost zemlje.

Ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić rekao je da su "u ovom ministarstvu spremni da ispune svoje obaveze u vezi sa kreiranjem budžeta, ali da bi proces njegovog usvajanja trebao biti plod političkog dogovora i volje svih političkih aktera da se otkoče mnogi procesi koji su na čekanju u vrijeme privremenog finansiranja".

- Svjesni smo činjenice da sindikat očekuje ovaj budžet, kao i mnogobrojni zaposleni sa srednjom stručnom spremom, te policajci i vojnici. Ministarstvo finansija i trezora korigovalo je budžet tako da se ispune i postojeće finansijske obaveze na međunarodnom planu, ali očigledno nema političke volje da se budžet usvoji - naveo je Amidžić.

S obzirom na odredbe postojećeg Zakona o finansiranju institucija BiH redovno se izmiruju obaveze otplate javnog duga i taj segment nije upitan. Predloženi budžet za 2025. godinu iznosio je 1.570.500.000 KM za finansiranje institucija BiH i 1.226.773.016 KM za otplatu javnog duga.

Bećirović i Komšić su i na vanrednoj sjednici u martu glasali protiv budžeta.