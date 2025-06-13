Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK SBIH

Efendić: Da se više ne dogodi da jedna privatna firma i nekoliko gulenovaca odlučuju, oni nisu Sarajevo

Ključne uloge u ovom razrađenom scenariju igrali su mediji bliski HDZ-u koji su davali lažna saopćenja o sadržaju konferencije i domaće krilo FETO-a

Semir Efendić. Facebook

S. S.

13.6.2025

Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić oglasio se povodom otkazivanja rabinske konferencije u Sarajevu, ocjenjujući da se radi o „razrađenom scenariju“ i pokušaju da se glavni grad BiH prikaže kao netolerantan i antisemitski, iako takve tvrdnje, prema njegovim riječima, nemaju uporište u stvarnosti.

- Zakazivanje pa otkazivanje rabinske konferencije u Sarajevu iskorišteno je kao idealna prilika za strane obavještajne službe da konstruiraju priču o navodnom antisemitizmu i netolerantnosti Sarajeva. Ta priča je naravno kratkog daha jer nema veze sa istinom, historijom i karakterom Sarajeva.

Ključne uloge u ovom razrađenom scenariju igrali su mediji bliski HDZ-u koji su davali lažna saopćenja o sadržaju konferencije i domaće krilo FETO organizacije (gulenovci) koji su prvi reagovali i tražili otkazivanje konferencije. Radi se o istaknutim članovima stranke NiP poput Adnana Delića i Ahmeda Kunalića. Oni su svojim javnim reakcijama odigrali uloge koje su bile potrebne da jedna privatna firma, tj. hotel u kojem se trebala održati konferencija otkaže taj događaj. Ni jedni ni drugi ni na koji način ne predstavljaju Sarajevo te se njihove reakcije kao ni samo otkazivanje konferecije ne može pripisivati Sarajevu.

Isto tako predsjednik stranke kroz koju djeluje FETO u Bosni i Hercegovini Konaković nema nikakav legitimitet da predstavlja Bošnjake jer je on izdajnik Bošnjaka koji je preglasao bošnjačku većinu u Federalnom parlamentu i formirao neustavnu vladu FBiH uz pomoć HDZ-a i drugih hrvatskih stranaka. Zato u ime Bošnjaka ne može tražiti ništa od predstavnika Evropske unije. On to može tražiti samo u ime onih koji su ga postavili za ministra vanjskih poslova, a to su Dodik i Čović.

Kada sljedeći put evropski rabini budu željeli održati konferenciju u Sarajevu trebaju to učiniti u saradnji sa zvaničnim institucijama grada, države kao i jevrejske vjerske zajednice u BiH pa se neće moći dogoditi da jedna privatma firma (hotel) i nekoliko gulenovaca otkažu konferenciju. O sadržaju i stavovima konferencije moglo bi se razgovarati tek nakon što bi isti bili zvanično predstavljeni.

Ako su gore pomenuti nipovci zaista iskreni u namjeri da bilo šta otkažu, onda su trebali otkazati paradu koju su doveli u Sarajevo i koju godinama održavaju uz osiguranje njihovog ministra unutrašnjih poslova - naveo je Efendić.

# SEMIR EFENDIĆ
# SBIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (36)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.