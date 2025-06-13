Efendić: Da se više ne dogodi da jedna privatna firma i nekoliko gulenovaca odlučuju, oni nisu Sarajevo

Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić oglasio se povodom otkazivanja rabinske konferencije u Sarajevu, ocjenjujući da se radi o „razrađenom scenariju“ i pokušaju da se glavni grad BiH prikaže kao netolerantan i antisemitski, iako takve tvrdnje, prema njegovim riječima, nemaju uporište u stvarnosti.

- Zakazivanje pa otkazivanje rabinske konferencije u Sarajevu iskorišteno je kao idealna prilika za strane obavještajne službe da konstruiraju priču o navodnom antisemitizmu i netolerantnosti Sarajeva. Ta priča je naravno kratkog daha jer nema veze sa istinom, historijom i karakterom Sarajeva.

Ključne uloge u ovom razrađenom scenariju igrali su mediji bliski HDZ-u koji su davali lažna saopćenja o sadržaju konferencije i domaće krilo FETO organizacije (gulenovci) koji su prvi reagovali i tražili otkazivanje konferencije. Radi se o istaknutim članovima stranke NiP poput Adnana Delića i Ahmeda Kunalića. Oni su svojim javnim reakcijama odigrali uloge koje su bile potrebne da jedna privatna firma, tj. hotel u kojem se trebala održati konferencija otkaže taj događaj. Ni jedni ni drugi ni na koji način ne predstavljaju Sarajevo te se njihove reakcije kao ni samo otkazivanje konferecije ne može pripisivati Sarajevu.