U Gracu klanjana dženaza Hanni Akmadžić: Ubijena u krvavom piru u školi

U punom haremu džamije "Bošnjak" u Grazu danas nakon džume-namaza klanjana je dženaza djevojčici Hanni Akmadžić, koja je tragično izgubila život u strašnom zločinu u školi u Grazu ranije ove sedmice.

Dženazi su prisustvovali hiljade ljudi – pripadnici Islamske zajednice iz cijele Austrije, predstavnici vjerskih zajednica, lokalne vlasti, prijatelji, komšije, školske kolege i brojni građani koji su došli da iskažu solidarnost, suosjećanje i da odaju posljednju počast rahmetli Hanni.

Džuma-namaz je predvodio muftija za Zapadnu Evropu, Senaid-ef. Kobilica, koji je održao hutbu ispunjenu dubokim porukama nade, vjere i poziva na mir. Nakon džume, muftija Kobilica je primio porodicu Akmadžić, kojoj je uputio izraze najdubljeg saučešća. U ime reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husein-ef. Kavazovića, prenio je selame i riječi utjehe, snage i bratske podrške.

Prije klanjanja dženaza-namaza prisutnima se obratio imam džemata "Bošnjak" Graz, hfz. Sabahudin-ef. Hašić, koji se u osvrnuo na vrijednosti zajedništva, sabura i nade te zahvalio svima koji su došli da podijele bol i podrže porodicu u ovom teškom trenutku.

– Mala Hanna, djevojčica iz ugledne i bogobojazne porodice, čiji je život bio primjer čestitosti i uzornog ponašanja, ostaje kao trajni podsjetnik na svetost i neprocjenjivost ljudskog života. Ubijanjem jedne takve čiste, mlade duše, povrijeđen je temelj naše zajedničke ljudskosti, jer nasilju nema mjesta u prostorima gdje se rađaju snovi i budućnost – u školama koje moraju biti i ostati sigurna utočišta učenja, odrastanja i prijateljstva – kazao je muftija Kobilica.

Pozvao je na uzajamno povjerenje i solidarnost, ističući da jedino tako možemo spriječiti da mržnja i podjele ugroze stabilnost evropskog društva.