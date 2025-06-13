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DŽAMIJA "BOŠNJAK"

U Gracu klanjana dženaza Hanni Akmadžić: Ubijena u krvavom piru u školi

Njoj će se sutra klanjati i dženaza na području Bihaća, tačnije u mjestu Turija

Dženaza u Gracu. Ishak Ahmetović

S. S.

13.6.2025

 U punom haremu džamije "Bošnjak" u Grazu danas nakon džume-namaza klanjana je dženaza djevojčici Hanni Akmadžić, koja je tragično izgubila život u strašnom zločinu u školi u Grazu ranije ove sedmice.

Dženazi su prisustvovali hiljade ljudi – pripadnici Islamske zajednice iz cijele Austrije, predstavnici vjerskih zajednica, lokalne vlasti, prijatelji, komšije, školske kolege i brojni građani koji su došli da iskažu solidarnost, suosjećanje i da odaju posljednju počast rahmetli Hanni.

Džuma-namaz je predvodio muftija za Zapadnu Evropu, Senaid-ef. Kobilica, koji je održao hutbu ispunjenu dubokim porukama nade, vjere i poziva na mir. Nakon džume, muftija Kobilica je primio porodicu Akmadžić, kojoj je uputio izraze najdubljeg saučešća. U ime reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husein-ef. Kavazovića, prenio je selame i riječi utjehe, snage i bratske podrške.

Prije klanjanja dženaza-namaza prisutnima se obratio imam džemata "Bošnjak" Graz, hfz. Sabahudin-ef. Hašić, koji se u osvrnuo na vrijednosti zajedništva, sabura i nade te zahvalio svima koji su došli da podijele bol i podrže porodicu u ovom teškom trenutku.

– Mala Hanna, djevojčica iz ugledne i bogobojazne porodice, čiji je život bio primjer čestitosti i uzornog ponašanja, ostaje kao trajni podsjetnik na svetost i neprocjenjivost ljudskog života. Ubijanjem jedne takve čiste, mlade duše, povrijeđen je temelj naše zajedničke ljudskosti, jer nasilju nema mjesta u prostorima gdje se rađaju snovi i budućnost – u školama koje moraju biti i ostati sigurna utočišta učenja, odrastanja i prijateljstva – kazao je muftija Kobilica.

Pozvao je na uzajamno povjerenje i solidarnost, ističući da jedino tako možemo spriječiti da mržnja i podjele ugroze stabilnost evropskog društva.

Posebno je naglasio da, u vremenu kada se mnogi mladi suočavaju s usamljenošću i otuđenošću, naša je odgovornost biti prisutni u njihovim životima i graditi mostove međugeneracijskog razumijevanja i brige.

– Ured muftije za Zapadnu Evropu i Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u cjelini stoje na raspolaganju porodici u žalosti, ali i cijelom društvu kao istinski posvećeni partneri u izgradnji društva mira, povjerenja i sigurnosti za sve, a posebno za naše mlade – poručio je muftija Kobilica.

Nakon njega, emotivnim i dostojanstvenim govorima prisutnima su se obratili: predsjednik Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji Adis Čandić, izaslanik gradonačelnice Grada Graza gospodin Horst Alic i predsjednik Islamske zajednice Austrije, Mag. Ümit Vural.

Svi govornici su istakli važnost međusobne solidarnosti, borbe protiv nasilja, te neophodnosti izgradnje društva u kojem se djeca mogu osjećati sigurno, voljeno i zaštićeno.

Dženazi je prisustvovala i delegacija Ambasade Bosne i Hercegovine u Austriji, predvođena zamjenikom ambasadora Šabanom Forićem. U trenucima duboke tuge, pokazalo se koliko znači blizina, podrška i iskreno suosjećanje, posebno kada riječi više ne mogu izraziti sve što nosimo u sebi.

Hannina prerana smrt je rana na savjesti društva, ali i poziv svima nama da učinimo više – za sigurnost, za pravdu i za ljubav među ljudima. Napad u školi osudio je i reisul-ulema Husein-ef, Kavazović, izrazivši svoje saosjećanje sa porodicama ubijenih mladih života te pozvao službenike Islamske zajednice u Austriji da budu od koristi cijelom društvu, a posebno našim porodicama čiji su članovi ubijeni.

Inače, njoj će se sutra klanjati i dženaza na području Bihaća, tačnije u mjestu Turija.

# GRAC
# AUSTRIJA
# HANNA AKMADŽIĆ
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