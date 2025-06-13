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PREDSJEDNIK PDP-A

Stanivuković: Vlast u RS se obračunava s političkim neistomišljenicima

Pitamo vlast kako je moguće da se selektivma pravda primjenjuje samo u tri grada, Banjoj Luci, Bijeljini i Tesliću

Stanivuković: Ne mogu nas pokolebati politički pritisci. Avaz

E. Ć.

13.6.2025

Vlast u RS obračunava se s političkim neistomišljenicima, rekao je Draško Stanivuković, predsjednik PDP, nakon sjednice Predsjedništva te stranke u Banjoj Luci.

- Nas ne mogu pokolebati bilo kakvi politički pritisci. To nas motiviše da se borimo protiv toga. Pitamo vlast kako je moguće da se selektivma pravda primjenjuje samo u tri grada, Banjoj Luci, Bijeljini i Tesliću? 

Kada vršimo jedan pozitivan pritisak da svi više radimo, tražićemo posebnu sjednicu NSRS da pitamo gdje je otišao novac iz Banje Luke i Bijeljine od prihoda od PDV-a. PDP osuđuje politički montirane procese i postavljamo pitanje ko je sljedeći - kazao je Stanivuković.

Uvjerava da je PDP dosljedan svojim politikama. 

- Smatramo i da se vodi politički montirani proces protiv predsjednika RS - naveo je on.

Podsjetio je da je PDP podnio zahtjev o izmjenama Zakona o igrama na sreću, ali da se to još nije našlo na dnevnom redu Narodne skupštine RS.

- Predat ćemo inicijativu za ocjenu ustavnosti da se političkim organizacijama ukine finansiranje iz budžeta. To je politička obmazda - poručio je Stanivuković.

# PDP
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# BANJA LUKA
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