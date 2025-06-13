Šmit: Zapadni Balkan ne smije biti zanemaren, ova regija je sastavni dio evropske porodice

Visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) učestvovao je na 20. godišnjem GLOBSEC forumu održanom u Pragu, Češka Republika, pod pokroviteljstvom predsjednika Petra Pavela i češkog Ministarstva vanjskih poslova.

Šmit se pridružio regionalnim i međunarodnim liderima na panelu "Komandovanje (u) haosu: Vrijeme je da Evropa preuzme odgovornost“.

- U svijetu koji je sve više obilježen fragmentacijom, zapadni Balkan ne smije biti zanemaren. Ova regija je sastavni dio evropske porodice. Proširenje EU nije nagrada, to je strateški imperativ za očuvanje mira, jedinstva i naših zajedničkih vrijednosti - naglasio je Šmit, objavio je OHR na X-u.