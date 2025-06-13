Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VISOKI PREDSTAVNIK

Šmit: Zapadni Balkan ne smije biti zanemaren, ova regija je sastavni dio evropske porodice

Proširenje EU nije nagrada, to je strateški imperativ za očuvanje mira, jedinstva i naših zajedničkih vrijednosti

Sa GLOBSEC foruma. OHR

E. Ć.

13.6.2025

Visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) učestvovao je na 20. godišnjem GLOBSEC forumu održanom u Pragu, Češka Republika, pod pokroviteljstvom predsjednika Petra Pavela i češkog Ministarstva vanjskih poslova.

Šmit se pridružio regionalnim i međunarodnim liderima na panelu "Komandovanje (u) haosu: Vrijeme je da Evropa preuzme odgovornost“.

- U svijetu koji je sve više obilježen fragmentacijom, zapadni Balkan ne smije biti zanemaren. Ova regija je sastavni dio evropske porodice. Proširenje EU nije nagrada, to je strateški imperativ za očuvanje mira, jedinstva i naših zajedničkih vrijednosti - naglasio je Šmit, objavio je OHR na X-u.

# ZAPADNI BALKAN
# BIH
# CHRISTIAN SCHMIDT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.