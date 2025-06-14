U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Iran pod teškim udarima Izraela

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Iran pod teškim udarima Izraela.

Ubijeno više od 70, a ranjeno više od 320 osoba. Iran je pokušao odgovoriti lansiranjem prema Izraelu više od 100 dronova.

U smrtonosnom napadu ubijeni iranski generali: Obezglavljen vojni vrh!

Oglasio se i predsjednik SAD Donald Tramp i poslao upozorenje: Iran hitno mora postići dogovor.

Čitajte i o neviđenoj obavještajnoj akciji: Kako je Izrael izgradio tajnu bazu kod Teherana?

Reakcije ambasadora BiH u Iranu, vojnih i vojnopolitičkih analitičara čitajte samo u "Avazu".

Kako je Konaković pokušao oprati sramotu koja je nanesena Sarajevu: Jeftinom predstavom sakriva odgovornost.

Ako ste se pitali gdje s ljubimcima za vrijeme godišnjih odmora: Ovo je spas za odgovorne vlasnike pasa i mačaka.

Sjećanje na dan kada je mučki ubijeno 114 civila Bošnjaka i Hrvata: 33 godine od zločina bez pravde u Mostaru.

Nakon isteka roka za prilagodbu novom Zakonu o zabrani pušenja: Inspektori u Sarajevu zabranili pušenje u gotovo 100 objekata. Opširnije pročitajte na 10. i 11. strani.

Poslije napada Izraela na Iran: Trampovo obećanje o "svjetskom miru" se urušava.

Nakon maratonskog procesa u predmetu "Volan": Osuđen vođa automafije s pala.

Dvobroj "Dnevnog avaza" donosi i prilog "Panorama" s nizom ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja.

Profesor Vedran Zubić piše o terorizmu u učionicama. Donosimo razgovore i s Izudinom Bajrovićem te Azrom Husarkić.

Na stranama sporta donosimo razgovor s Nerminom Bašićem koji nam priča o avanturi u Južnoafričkoj Republici, ali i o reprezentaciji BiH.

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