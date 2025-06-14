Danas 6. "Bh. povorka ponosa": Sve informacije o izmijenjenom saobraćaju i porukama iz MUP-a KS

U Sarajevu će danas biti održana 6. "Bh.povorka ponosa". Organizatori poručuju da su ljubav i jednaka prava u srži konstantne borbe za ljepše društvo. Poručuju: "Svi na ulice 14. juna 2025. godine, jer Ljubav je zakon".

Početkom maja oglasila su se i različita udruženja sa zahtjevom da se parada odgodi.

Raste podrška

Kao i ranijih godina, očekuje se veliki broj gostiju i iz regije, a organizatorima je drago da podrška raste i unutar BiH.

Za vrijeme parade ponosa saobraćaj će se odvijati sa izmijenjenim režimom od 18 do 19 sati.

MUP KS podsjeća da je na javnim okupljanjima strogo zabranjeno unošenje vatrenog ili hladnog oružja, pirotehničkih sredstava, kao i drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost prisutnih.

Na dijelovima saobraćajnica u neposrednoj blizini mjesta održavanja manifestacije zabranjeno je korištenje dronova.

Okupljanje je planirano od 16 do 18 sati na zelenoj površini između Zemaljskog i Historijskog muzeja, a ulazi će biti sa Vilsonovog šetališta i od Historijskog muzeja.

Tokom dva sata okupljanja organizatori će imati i dio programa povorke.

Protestna šetnja kreće u 18 sati i trajat će do 19 sati, kada se učesnici vraćaju na početnu tačku, gdje će biti održani govori i kulturno-umjetnički program.

Pet zahtjeva

Povorka će se od Zemaljskog muzeja kretati glavnom saobraćajnicom do mosta na Skenderiji kada će učesnici preći na drugu stranu Miljacke i šetati ulicom Terezija, a zatim se preko mosta Vrbanja vratiti na Vilsonovo šetalište do početne tačke.

Organizatori su naveli pet zahtjeva: pravno priznanje istospolnih zajednica, donošenje zakona o rodnom identitetu, zaštita LGBTIQ+ osoba od nasilja u porodici, uvođenje zločina iz mržnje u krivične zakone i izmjene zakona o javnom okupljanju u Kantonu Sarajevo u skladu s evropskim standardima.