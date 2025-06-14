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PROGNOZA

Kakvo nas vrijeme očekuje tokom vikenda: Temperature i do 35 stepeni

Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 20

Na jugu zemlje danas i do 34 stepena. Avaz

N. Aj.

14.6.2025

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena.

I u nedjelju će biti pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

# VRIJEME
# BIH
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