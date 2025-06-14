Održana komemoracija: DNK analiza utvrdila da je tijelo koje je pronađeno u Miljacki sutkinja Arijana Ljuca

DNK vještačenjem je utvrđeno da je tijelo koje je početkom maja pronađeno u koritu Miljacke kod Pale sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu Arijana Ljuca.

Njen nestanak je prijavljen krajem aprila, a tada je saopćeno da je posljednji put viđena na Marijin Dvoru u Sarajevu.

Nakon što je 10-ak dana kasnije pronađeno tijelo u koritu Miljacke, postojala je velika sumnja da se radi upravo u Ljuci. Jedan od razloga je bio što se mjesto pronalaska tijela nalazi u blizini onog do kojeg su psi tragači doveli pripadnike GSS-a dok se tražila Ljuca. Ipak, tijelo je identifikovano tek mjesec dana nakon pronalaska.

U Općinskom sudu Sarajevo jučer je održana komemorativna sjednica.

Komemoraciji je prisustvovala porodica sutkinje Ljuca, kao i mnogobrojne radne kolege, advokati i prijatelji. Prisutnima su se tom prilikom obratili Jasenka Potogija, predsjednica Kantonalnog suda u Sarajevu, Nebojša Joksimović, predsjednik Privrednog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu te Naida Tabaković, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, koji su istakli da je prerani odlazak sutkinje Ljuca veliki gubitak ne samo za njenu porodicu nego i za pravosudnu zajednicu.

Sutkinja Arijana Ljuca je najveći dio svoje karijere provela u Općinskom sudu u Sarajevu, prvo kao pripravnik, zatim kao stručni saradnik, a od februara 2007. godine kao sutkinja Općinskog suda u Sarajevu.

- Tokom više od decenije rada na ovom Sudu, obavljala je izuzetno zahtjevne sudijske dužnosti na Parničnom, Porodičnom, Radnom odjeljenju i Odjeljenju Registra poslovnih subjekata. U svakom od tih segmenata ostavila je neizbrisiv trag – svojim znanjem, nepristrasnošću, ali i izuzetnim osjećajem za čovjeka, za stranku, za istinu. Njen profesionalni uspon nastavljen je imenovanjem za sutkinju Kantonalnog suda u Sarajevu, u martu 2024. godine. Na ovu dužnost stupila je 1. jula 2024. godine, preuzevši odgovorne zadatke na Građanskom odjeljenju. Iako je, nažalost, imala prekratak period da u potpunosti pokaže svoj doprinos na novoj poziciji, njeno imenovanje svjedoči o njenoj izvanrednoj stručnosti, integritetu i poštovanju koje je uživala u pravosudnoj zajednici - naveli su iz Općinskog suda.

Dženaza i ukop preminule sutkinje obavit će se u subotu, 14. juna 2025. godine u Jajcu, na mezarju Baščeluci, sa početkom u 17.30 sati.