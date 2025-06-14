Afganistanci, Pakistanci i Egipćani bez dozvole boravka: Naređeno protjerivanje osam ilegalnih migranata

Služba za poslove sa strancima nastavila je s intenzivnim operativnim akcijama u cilju očuvanja javne sigurnosti i reda unutar privremenih prihvatnih centara na području Bosne i Hercegovine.

Tokom najnovije kontrole u Privremenom prihvatnom centru Blažuj, službenici su locirali osam stranih državljana koji su se nezakonito nalazili na teritoriji BiH. Riječ je o osobama koje dolaze iz Afganistana, Pakistana, Bangladeša i Egipta, a koje su, prema prikupljenim informacijama, ocijenjene kao sigurnosno interesantne.

Na osnovu utvrđenih činjenica i procjene rizika, Služba je ovim osobama izrekla mjeru protjerivanja iz Bosne i Hercegovine. Do realizacije protjerivanja, svi su smješteni pod nadzor u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu, u skladu sa Zakonom o strancima.

Služba za poslove sa strancima još jednom apeluje na građane da pomognu u borbi protiv ilegalne migracije, pozivajući ih da prijave sve neregistrovane objekte koji se koriste za nezakonit smještaj stranaca. Prijave se mogu dostaviti nadležnim terenskim centrima širom BiH, a kontakt informacije dostupne su na zvaničnoj web stranici Službe.