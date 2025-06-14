Tabuti s posmrtnim ostacima žrtava zločina u selu Žulja ispraćeni s mostarskog trga Musala

Tabuti s posmrtnim ostacima žrtava zločina počinjenog u selu Žulja kod Nevesinja danas su ispraćeni s trga Musala u Mostaru.

Brojni građani Mostara, Nevesinja, ali i drugih krajeva Hercegovine, kao i predstavnici vlasti sa svih nivoa okupili su se na Musali kako bi dočekali i na put ka vječnom smiraju ispratili posmrtne ostatke njihovih 11 sugrađana, očeva, braće, komšija, prijatelja...

Mučki strijeljani

Deset je to šehida i žrtava zločina, kako je kazao Ibrahim ef. Ćatić, kojima će danas biti klanjana dženaza namaz u Žuljima i jedna žrtva zločina hrvatske nacionalnosti kojoj će danas biti obavljen sprovod i sahrana na katoličkom groblju u Rodoču.

- Svih ovih 11 naših sugrađana i žrtava zločina koje ispraćamo sa ovog mjesta povezuje ista sudbina. Zarobljeni su u junu 1992. godine od srpskih vojnih snaga, odvedeni u logor u Nevesinje, potom organizovano izvedeni iz logora do zloglasne jame Lipovače, koja se nalazi u neposrednoj blizini nevesinjske čaršije, gdje su mučki strijeljani, ubijani i bacani u bezdan ove zloglasne jame i masovne grobnice - kazao je ef. Ćatić.