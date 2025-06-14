Tabuti s posmrtnim ostacima žrtava zločina u selu Žulja ispraćeni s mostarskog trga Musala

Tabuti s posmrtnim ostacima žrtava zločina počinjenog u selu Žulja kod Nevesinja danas su ispraćeni s trga Musala u Mostaru.
Brojni građani Mostara, Nevesinja, ali i drugih krajeva Hercegovine, kao i predstavnici vlasti sa svih nivoa okupili su se na Musali kako bi dočekali i na put ka vječnom smiraju ispratili posmrtne ostatke njihovih 11 sugrađana, očeva, braće, komšija, prijatelja...
Mučki strijeljani
Deset je to šehida i žrtava zločina, kako je kazao Ibrahim ef. Ćatić, kojima će danas biti klanjana dženaza namaz u Žuljima i jedna žrtva zločina hrvatske nacionalnosti kojoj će danas biti obavljen sprovod i sahrana na katoličkom groblju u Rodoču.
- Svih ovih 11 naših sugrađana i žrtava zločina koje ispraćamo sa ovog mjesta povezuje ista sudbina. Zarobljeni su u junu 1992. godine od srpskih vojnih snaga, odvedeni u logor u Nevesinje, potom organizovano izvedeni iz logora do zloglasne jame Lipovače, koja se nalazi u neposrednoj blizini nevesinjske čaršije, gdje su mučki strijeljani, ubijani i bacani u bezdan ove zloglasne jame i masovne grobnice - kazao je ef. Ćatić.
I tu nije kraj, naglasio je, jer ni mrtvima im nisu dali mira.
- Krajem 1993. godine organizatori ovog zločina ponovo se vraćaju na mjesto svoga zločina i organizovano izmještaju posmrtne ostatke žrtava na neku drugu nepoznatu lokaciju s ciljem skrivanja tragova tog zločina. Komisija za traženje nestalih je 1999. godine izvršila ekshumaciju jame Lipovača i pronašla samo dio kostiju ovih žrtava da bi 2016. godine bio potvrđen identitet 20 osoba, 19 bošnjačke i jedna žrtva hrvatske nacionalnosti sa prostora Nevesinja i Mostara.
Među tim žrtavama bilo je i ovih 11 žrtava zločina koje danas ispraćamo.
Porodice godinama čekale
Njihove porodice su godinama čekale i nadale se da će pronaći još neku kost koju bi ukopali. Nažalost, to se nije desilo te su odlučili da na ovu 33. godišnjicu ukopaju ono što je pronađeno -rekao je ef. Ćatić.
Također, na ispraćaju je fra Svetozar Kraljević izgovorio molitvu.
Danas u 12 sati dženaza namaz će biti klanjanja žrtvama: Meho (Alija) Ćatić, Meho (Mujo) Ćatić, Ibro Ćatić, Ibro Pirušić, Mujo Zolj, Salko Ćatić, Smajo Ćatić, Ramo Mravić, Šaćir Mravić i Hakija Bašić iz Vranjevića.
Jedanaestoj žrtvi Mirku Puljiću sprovod i sahrana će biti obavljeni na katoličkom groblju u Rodoču.
Zbog ove dženaze i sprovoda danas je u Mostaru proglašen Dan žalosti.
Dženazu namaz predvodit će mostarski mufrija Salem ef. Dedović, umjesto reisa Huseina ef. Kavazovića.