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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Emin Vila u suzama: Nakon 33 godine došao u Višegrad na mjesto gdje su mu zapaljeni članovi porodice

Dolazi mi na san, nisam mogao prije da dođem. Teško je. I sestra i brat i otac i stric i brat od strica i strina, svi su ubijeni

Emin Vila - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

14.6.2025

U Višegradu se danas obilježava 33. godišnjica jedne od "Živih lomača" na mjestu porodice Zebe-Omeragić u Pionirskoj ulici.

Emin Vila je prvi put smogao snage da dođe na mjesto gdje mu je sestra Jasmina zapaljena, a drugi članovi porodice su mu također ubijeni. On ih je prepoznao na fotografijama, pa je to bilo posebno emotivno za njega i nije mogao da zadrži suze.

- Dolazi mi na san, nisam mogao prije da dođem. Teško je. I brat i otac i stric i brat od strica i strina, svi su ubijeni. Odoh sad da vidim kuću gdje je bila, to mi je želja. Mama mi je ostala živa, otišla je u Visoko, nju su nekako pronašli. Onda su tražili mene, nisu me mogli pronaći, odjavio sam se iz Beograda, jer je bila potraga za mnom - Milan, Sredoje, Ljubiša i ostali. Nisu me mogli pronaći i proglasili su da me nema. S četiri-pet ličnih karata sam se krio po Beogradu. Kada su ovi skotovi pohapšeni, onda sam izašao na slobodu - kazao je Emin Vila.

Kaže da će Jasminu pamtiti po tome kako je držao kao bebu u rukama, jer je od nje 16 godina stariji.

- Bila je mezimče u familiji, bila je najmlađa. Bio je akvarijum s ribicama, ja je ostavio pored njega, naišao mi drug da se pozdravim, ja se okrenem, a ona hvata ribicu rukama. Vodio sam je na Drinu, mala je bila tada - naveo je Emin Vila za "Avaz".

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# VIŠEGRAD
# RATNI ZLOČINI
# EMIN VILA
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