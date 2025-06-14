U Višegradu obilježena 33. godišnjica "Žive lomače": Monstrumi spalili i bebu od dva dana, koja nije uspjela da dobije ni ime

Polaganjem cvijeća i učenjem dove ispred objekta u kojem je počinjen jedan od najstrašnijih zločina u ratovima na području bivše Jugoslavije, u Višegradu je obilježena 33. godišnjica žive lomače u Pionirskoj ulici. Članovi porodica, udruženja žrtava i institucija bh vlasti odali su počast civilima koji su u podrumu kuće Adema Omeragića živi zapaljeni. Vidno potresen, krajnjim naporima buket cvijeća položio je i Emin Vila, brat jedne od žrtava Jasmine Vile, koji je danas po prvi put prisustvovao obilježavanju.

Predsjednica Udruženja "Žene-žrtve rata" Bakira Hasečić pozvala je ljude srpske nacionalnosti koji znaju gdje se nalaze posmrtni ostaci da to kažu.

Zločin poznat kao "Živa lomača" desio se 14. juna 1992. godine kada su pripadnici paravojne formacije Osvetnici, na čelu sa najokrutnijim zločincima iz Višegrada Milanom i Sredojem Lukićem, natjerali oko 70 bošnjačkih civila u kuću Adema Omeragića, u Pionirskoj ulici u Višegradu, većinom žene i djecu, gdje su ih zaključali, a nakon toga zapalili kuću.

U kuću su ubacili granatu, te pucali na one koji su pokušali spasiti se bijegom kroz prozor. Većina žrtava je bila iz sela Koritnik gdje su po njih došli Lukić i Vasiljević i naredili im da uđu u autobuse, koji su navodno trebali ići za slobodnu teritoriju – Kladanj.

Najmlađa žrtva je imala svega dva dana, ova beba ubijena je u majčinom zagrljaju, a u trenutku smrti nije imala ni ime.

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