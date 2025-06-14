Pitanje zastupnice Halilović razotkrilo: Neka tužilaštva pet godina bez predmeta za visoku korupciju

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Suada Halilović (NiP) polovinom marta ove godine uputila je zastupničko pitanje prema svih deset kantonalnih tužilaštava da joj dostave podatke o broju predmeta visoke korupcije koji su pokrenuli i procesuirali u posljednjih pet godina.

Deset kantonalnih tužilaštava

- Svoje poslaničko pravo sam iskoristila da uputim zastupnička pitanja na adrese svih deset kantonalnih tužilaštava u Federaciji Bosne i Hercegovine a tiču se informacija koliko predmeta visoke korupcije su pokrenuli u zadnjih pet godina, koliko optužnica je podignuto od strane tužilaštava, a koliko ih je potvrđeno od strane suda, te koliko presuda je bilo u navedenom periodu nakon podizanja i potvrđivanja optužnica - navela je tada Halilović.

Nakon gotovo tri mjeseca čekanja dobila je na svoju adresu odgovore od devet Tužilaštava iz Federacije Bosne i Hercegovine, izuzev jednog, Tužilaštvo Hercegovačko neretvanskog kantona joj nije dostavilo odgovor na njeno zastupničko pitanje.

Iz odgovora koje je zastupnica Halilović dobila može se zaključiti da aktivnosti u borbi protiv visoke korupcije variraju značajno među kantonalnim tužilaštvima.

Najviše predmeta i optužnica bilježe Tužilaštva Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog i Unsko-sanskog kantona dok neka tužilaštva bilježe zanemarive ili nikakve aktivnosti u ovoj oblasti, navodi se u saopćenju.

U odgovoru Županijskog tužiteljstva Županije Zapadnohercegovačke navodi se da su u pet godina formirali samo jedan predmet visoke korupcije i da se radi o predmetu iz 12. mjeseca 2024. godine a u kojem predmetu se istraga vodi od 09.mjeseca 2020.godine. Ova istraga još uvijek nije okončana, navodi se u odgovoru na njeno zastupničko pitanje.

U odgovoru iz Tužilaštva SBK navode da je u ovome periodu formirano sedam predmeta visoke korupcije, od čega je u pet predmeta podignuta optužnica od strane nadležnih sudova, od kojih je u četiri predmeta potvrđena optužnica od strane sudova, dok u jednom predmetu je odbijeno potvrđivanje optužnice.

Oslobađajuća presuda

U jednom predmetu je donesena oslobađajuća presuda dok je u ostalih četiri predmeta suđenje još u toku.

U dva predmeta donesena je naredba o obustavi istrage, a u odgovoru iz ovoga tužilaštva stoji da sa danom sačinjavanja ove informacije nema predmeta u fazi istrage.

Iz Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona u odgovoru na zastupničko pitanje zastupnice Halilović navode da su u ovome periodu pokrenuli ukupno 20 predmeta visoke korupcije u kojima je donesena naredba o provođenju istrage. Podignuto je ukupno 14 optužnica u predmetima visoke korupcije, dok je potvrđeno 15 optužnica (jedna potvrđena optužnica je podignuta 2019.godine, te je potvrđena od strane suda u preciziranom periodu).

Dalje se u odgovoru navodi da u ovome Tužilaštvu trenutno nema predmeta visoke korupcije u kojima se vodi istraga, dok su u naznačenom periodu u istim predmetima nadležni sudovi donijelo ukupno 16 presuda po optužnim aktima ovoga Tužilaštva.

Iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona navode da su u naznačenom periodu pokrenuli šest predmeta visoke korupcije i dva predmeta organizovanog kriminala u vezi sa krivičnim djelima iz oblasti korupcije i privrednog kriminala.

Navode da je podignuto i potvrđeno 6 optužnica u predmetima visoke korupcije i 2 predmeta organiziranog kriminala u vezi sa krivičnim djelima iz oblasti korpucije i privrednog kriminala.

U svome odgovoru iz ovoga Tužilaštva navode da trenutno nema predmeta u ovim oblastima koji su u fazi istrage.

Na osnovu optužnica Tužilaštva TK u navedeno periodu su nadležni sudovi donijeli dvije prvostepene presude za predmete visoke korupcije, na koje je ovo Tužilaštvo izjavilo žalbe. Dakle, radi se o predmetima koji nisu okončani pravosnažnim presudama, zaključuju u svome odgovoru .

Iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona navode da su u navedenom periodu imali evidentirano ukupno 14 predmeta a od čega 11 predmeta oznake KTKV-visoke korupcije i tri predmeta KTOV-organiziranog kriminala visokog nivoa.

Nadležni sudovi

Dalje u svome odgovoru navode da su podigli ukupno 10 optužnica u ovim pedmetima i sve optužnice su potvrđene od strane nadležnih sudova, dok je u 3 predmeta istraga iskazana završenom donošenjem naredbe o obustavi istrage, a jedan predmet je ustupljen u nadlženost drugog Tužilaštva.

Iz perioda 01.01.2020. godine do 01.02.2025.godine u Tužilaštvu USK nema evidentiranih predmeta visoke korupcije u kojima se vodi istrraga, izuzev jednog predmeta koji je formiran nakon ovoga perioda, a u kojem je donijeta naredba o provođenju istrage 06.03.2025.godine.

Za navedeni period nadležni sudovi su izrekli 15 presuda, od čega četiri oslobađajuće i 11 osuđujućih presuda, kako po optužnicama koje su podignute u periodu od 01.01.2020. godine tako i po optužnicama podignutim u ranijem periodu.

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo u svome odgovoru navode da su navedenome periodu imali 21 prijavu u predmetima visoke korupcije visokog nivoa, KTKV oznaka, dok je u predmetima organizovanog kriminala visokog nivoa, KTOV oznaka, imalo osam prijava, što je ukupno 29 prijava u predmetima korpucije i organizovanog kriminala visokog nivoa.

Tužilaštvo KS podiglo je 11 optužnica od strane nadležnog suda potvrđeno je svih 11 optužnica protiv 32 lica, dok je u predmetima organizovanog kriminala visokog nivoa podignuto sedam optužnica, od strane nadležnog suda potvrđeno osam optužnica protiv 66 lica što je ukupno 18 podignutih optužnica u predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa.

U navedenom periodu u predmetima korupcije visokog nivoa pokrenuto je 17 istraga, dok je u predmetima organizovanog kriminala visokog nivoa pokrenutno sedam istraga, što je ukupno 24 pokrenute istrage u predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa.

U naznačenom periodu u predmetima korupcije visokog nivoa od strane nadležnog suda doneseno je devet presuda protiv 14 lica, dok su u predmetima organizovanog kriminala visokog nivoa donesene četiri presude protiv 33 lica.

Iz Tužilaštvo Kantona 10 Livno na zastupničko pitanje Suade Halilović odgovorili su da su u posljednih pet godina formirali dva predmeta koji se smatraju predmetima visoke korupcije.

Od navedena dva predmeta, jedan predmet je završen na način da je donesena Naredba o neprovođenju istrage, dok se drugi predmet nalazi u fazi provjere navoda iz dostavljenje kaznene prijave, nakon čijeg okončanja će biti donesena adekvatna tužilačka odluka.

Bez odgovora

Kako ovo Tužilaštvo nije imalo optužnica u predmetima visoke korupcije, iz ovoga Tužilaštva nisu mogli odgovoriti na njeno pitanje o presudama nadležnih sudova.

Iz kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona odgovorili su da su u navedenom periodu imali jedan predmet visoke korupcije a u kojem predmetu je podignuta optužnica i potvrđena od strane suda.

Dalje navode da po ovoj optužnici još nije donesena presuda.

Iz Tužilaštva Posavskog kantona također navode da trenutno ne vode niti jednu istragu u predmetima visoke korupcije.

Iz Tužilaštva BPK na pitanje zastupnice Halilović kratko su odgovorili da u posljednih pet godina nije bilo predmeta visoke korupcije a time nije bilo ni podignutih optužnica kao ni presuda.

Iz Tužilaštva Hercegovačko neretvanskog kantona nisu dostavili odgovor na pitanje zastupnice Halilović.