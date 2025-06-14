Elmedin Konaković pokušao oprati sramotu koja je nanesena Sarajevu: Jeftinom predstavom sakriva odgovornost

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je u petak konferenciju za medije nakon što je otkazana Evropska konferencija rabina (CER) zbog reakcije ministra iz njegove stranke, NiP, Adnana Delića. Utisak svih posmatrača konferencije za medije je da je Konaković jeftinom predstavom i populizmom sakrivao odgovornost. Velika šteta On je kazao da je ovo na međunarodnom planu BiH napravilo veliku štetu. Poručio je da portparol Evropske komisije se treba izviniti institucijama BiH, zbog navoda da su one povukle saglasnost za navedenu konferenciju.

Novinar "Avaza" Danijal Hadžović konstatirao je da je međunarodni kredibilitet BiH i Sarajeva narušen, s obzirom na to da je otkazivanje Evropske konferencije rabina osudila Evropska komisija, a čak je reagovao i Stiv Dejns (Steve Daines), američki senator koji ima vrlo važnu funkciju – on je predsjednik pododbora za Evropu pri Odboru koji se bavi vanjskim poslovima, dakle Američkog senata, koji je direktno uputio poruku da "Sarajevo nema jasan moralni kompas“ i dalje je komentarisao naravno u korist Izraela, jer je proizraelski orijentisan. Bez odgovornosti - Dakle, neće biti smijenjen (ministar Adnan Delić, op.a.). Neću tražiti njegovu ostavku ni pod razno, ali sam mu rekao da je pogriješio. Nadam se da će kao ozbiljan, pošten i vrijedan čovjek, odličan ministar shvatiti da je pogriješio, ako iz toga izvuče pouke. Ja mislim da jeste. On će napredovati u karijeri, bit će još bolji i demokratizirat će se. Slažem se s vama da nije dovoljno demokratičan po vašim ili mojim standardima. Ali sad u jednom trenutku tražite da bude demokratičan i shvata, a da u drugom piše ono što mu ja kažem. To nekako dvoje i nije podudarno. Kako ću se smatrati odgovornim? Dobio u 9, proslijedio u 9 i 25, u 11 konferencija otkazana, ja za nju tek saznao. Reakcija senatora, i njemu ćemo mi objasniti šta se ovdje desilo, jer ovo nije tačno da je Sarajevo, da su institucije i da su državni organi uradili stvari za koje nas se optužuje. Zašto, zato jer tako iz medija odlazi informacija - rekao je Konaković.

Efendić: Da se više ne dogodi da jedna privatna firma i nekoliko gulenovaca odlučuju, oni nisu Sarajevo Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić oglasio se povodom otkazivanja rabinske konferencije u Sarajevu. - Zakazivanje pa otkazivanje rabinske konferencije u Sarajevu iskorišteno je kao idealna prilika za strane obavještajne službe da konstruiraju priču o navodnom antisemitizmu i netolerantnosti Sarajeva. Ta priča je, naravno, kratkog daha jer nema veze sa istinom, historijom i karakterom Sarajeva. Ključne uloge u ovom razrađenom scenariju igrali su mediji bliski HDZ-u koji su davali lažna saopćenja o sadržaju konferencije i domaće krilo FETO organizacije (gulenovci) koji su prvi reagovali i tražili otkazivanje konferencije. Radi se o istaknutim članovima stranke NiP poput Adnana Delića i Ahmeda Kunalića. Oni su svojim javnim reakcijama odigrali uloge koje su bile potrebne da jedna privatna firma, tj. hotel u kojem se trebala održati konferencija otkaže taj događaj. Ni jedni ni drugi ni na koji način ne predstavljaju Sarajevo te se njihove reakcije kao ni samo otkazivanje konferecije ne može pripisivati Sarajevu. Isto tako, predsjednik stranke kroz koju djeluje FETO u Bosni i Hercegovini Konaković nema nikakav legitimitet da predstavlja Bošnjake jer je on izdajnik Bošnjaka koji je preglasao bošnjačku većinu u Federalnom parlamentu i formirao neustavnu vladu FBiH uz pomoć HDZ-a i drugih hrvatskih stranaka. Zato u ime Bošnjaka ne može tražiti ništa od predstavnika Evropske unije. On to može tražiti samo u ime onih koji su ga postavili za ministra vanjskih poslova, a to su Dodik i Čović. Kada sljedeći put evropski rabini budu željeli održati konferenciju u Sarajevu trebaju to učiniti u saradnji sa zvaničnim institucijama grada, države kao i Jevrejske vjerske zajednice u BiH pa se neće moći dogoditi da jedna privatna firma (hotel) i nekoliko gulenovaca otkažu konferenciju. O sadržaju i stavovima konferencije moglo bi se razgovarati tek nakon što bi isti bili zvanično predstavljeni. Ako su gore spomenuti nipovci zaista iskreni u namjeri da bilo šta otkažu, onda su trebali otkazati paradu koju su doveli u Sarajevo i koju godinama održavaju uz osiguranje njihovog ministra unutrašnjih poslova – poručio je Efendić.

Sramotno pravdanje Novinar „Avaza“ je podsjetio da nije prvi put da je neka konferencija otkazana zbog povezanosti s članovima NiP-a, kao naprimjer samit lidera zapadnog Balkana koji je trebao biti održan u Neumu a otkazan je zbog malverzacija s firmom Gordana Memije, kuma i veoma bliskog prijatelja Elmedina Konakovića, koja je pobijedila na tenderu. Konaković se sramotno pravdao prebacujući odgovornost na kabinet Borjane Krišto.