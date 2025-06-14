Miličević se obratio javnosti: Nije htio da se osvrće "na progon", već pozvao na jedinstvo protiv Dodikovog režima

Predsjednik Srpske demokratske stranke i gradonačelnik Teslića Milan Miličević obratio se danas javnosti prvi put nakon što je sud odlučio da se brani za slobode. U vanrednom obraćanju, nije htio da se osvrće, kako je rekao, na progon već da govori o planovima u stvaranju boljeg sutra za sav narod u RS.

"Izmišljaju izdajnike"

Miličević je u stranačkim prostorijama u Banjoj Luci prvo rekao da „šalju policiju kada nemaju odgovore, a da izmišljaju izdajnike kada ih uhvati panika“.

- Međutim, duh slobode je jači od bilo kakvog pritiska. Taj duh slobode mi je dao mnogo energije da izdržim pakao. Zato ovdje stojim dostojanstveno i pozivam vas u istinsku brobu za socijalnu pravdu, za bolje sutra - rekao je Miličević.

On je naveo da je u toj borbi potrebno ujedinjenje, sabornost i sloga.

- Koga? Pa, svih dobrih, časnih i poštenih ljudi koji žele da se vrati povjerenje u institucije koje je davno izgubljeno. Ovaj poziv nije samo upućen političarima, odnosno liderima opozicionih partija, već svim časnim ljudima, udruženjima, penzionerima, NVO, sportskim klubovima, očevima, majkama, intelektualcima, zanatlijama, svim dobrim ljudima koji djele ovo nebo iznad RS i gdje svako ima pravo na dostojanstven život - poručio je Miličević.

Napomenuo je da ovo nije vrijeme za podjele, niti za politčke diletante „koji vladaju i kroje nam sudbinu“.

- Ovo je vrijeme za jedinstvo, vrijeme koje ne smije da bude borba za fotelje, već za suštinske promjene u budućnosti. Nije broba ko će vladati, jer neće imati za koga da vlada. Ovo je vrh dna, ne dno dna. Ovdje više nema pravde, nema dostajnstva, neće ostati niko, već sada u stanovima svjetla ne gore, naročito u periferiji, fabrike su već pogašene, a rudna bogastva se prodaju u bescjenje - istakao je Miličević.

On je najavio da će u narednim danima javnosti biti predstvljena imena ljudi vlade u sjenci koju će činiti grupa časnih i poštenih ljudi sa, kako je dodao, konkretnim rješenjima i vizijom za socijalnu pravde i bolje sutra.

- Spremni smo za promjene. Narod je krenuo, a kad krene ne smje stati. Ja tek počinjem. Nikakav strah me ne može zaustaviti, niti mene niti bilo koga. Nema povlačenja. Ovo je i početak kraja propale vlasti koja nas je do svgea ovoga i dovela. Zato budite dio istorijske prilike da izgradimo bolju i pravdeniju RS - zaključio je Miličević svoje obraćanje.

Pitanja nisu bila dozvoljena

Pitanja novinarima danas nisu bila dozvoljena.

Milan Miličević, gradonačelnik Teslića, i Mehmed Dubravac, potpredsjednik Skupštine grada Teslić, terete se da su “od oktobra 2024. do 22. maja ove godine po prethodnom dogovoru u cilju promjene skupštinske većine, posredniku u tri navrata dali 80.000 KM koje je isti trebao predate odborniku Meši Jašareviću, da u okviru svojih službenih ovlaštenja kao odbornik, suprotno političkim uvjerenjima stranke kojoj pripada, glasa za prijedloge skupštinske većine, da bi naknadno stupili u kontakt sa Jašarevićem i dali mu ukupno 250.000 KM, kako bi napustio svoju političku opciju i glasao po nalogu osumnjičenih”.

Tužilaštvo je saopštilo da je kod Miličevića u kući nađeno 400.000 KM.

Miličević je priveden 9. juna uveče, a dok je pratnji policije izlazio iz porodične kuće, rekao je kratko da je „novac koji su pet ljekara štedjeli deceniju dobrovoljno predao, dok drugi imaju vile po Dedinju“.

Tužilaštvo je zatražilo pritvor, ali je sud odbio.