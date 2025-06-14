Duška Jurišić u Višegradu: Višegradski Bošnjaci imaju 478 pitanja za tužilaštva, ali i za saučesnike u zločinu nakon zločina

Hvala vam na hrabrosti da ste i danas u srcu tvorevine, entiteta u čije ime je počinjeno jedno od najvećih zvjerstava tokom proteklog rata i agresije na našu jedinu domovinu BiH, kazala je danas u Višegradu zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BIH Duška Jurišić.

U obraćanju prisutnima, tokom obilježavanja godišnjice zločina u Pionirskoj ulici, ona je naglasila da Višegrad nikad više neće biti ono što je bio nekad.

478 pitanja za tužilaštva

- Ono što vas u ovom trenutku zanima, to su najmanje tri stvari. Prva su odgovori na 478 pitanja za 478 nestalih osoba. To je više od 20 posto ukupno ubijenih Bošnjakinja i Bošnjaka u ovom gradu. To je 478 pitanja za tužilaštva, koja moraju raditi brže, efikasnije, bolje i biti uporniji u iznalaženju odgovora. To je pitanje za neprocesuirane počinioce, odnosno izvršioce i za one koji znaju. A svi ovdje znaju. I svi su saučesnici u još jednom zločinu, zločinu nakon zločina, prešutkivanja gdje se nalaze tijela 478 ubijenih – kazala je Jurišić.

Govoreći o drugom problemu, suočavanju s prošlošću, Jurišić je kazala da, kao nekadašnja urednica dnevnika RTV BiH, pamti prognanike koji su dolazili u Sarajevo i njihova potresna svjedočenja.