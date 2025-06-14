Duška Jurišić u Višegradu: Višegradski Bošnjaci imaju 478 pitanja za tužilaštva, ali i za saučesnike u zločinu nakon zločina

Hvala vam na hrabrosti da ste i danas u srcu tvorevine, entiteta u čije ime je počinjeno jedno od najvećih zvjerstava tokom proteklog rata i agresije na našu jedinu domovinu BiH, kazala je danas u Višegradu zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BIH Duška Jurišić.
U obraćanju prisutnima, tokom obilježavanja godišnjice zločina u Pionirskoj ulici, ona je naglasila da Višegrad nikad više neće biti ono što je bio nekad.
478 pitanja za tužilaštva
- Ono što vas u ovom trenutku zanima, to su najmanje tri stvari. Prva su odgovori na 478 pitanja za 478 nestalih osoba. To je više od 20 posto ukupno ubijenih Bošnjakinja i Bošnjaka u ovom gradu. To je 478 pitanja za tužilaštva, koja moraju raditi brže, efikasnije, bolje i biti uporniji u iznalaženju odgovora. To je pitanje za neprocesuirane počinioce, odnosno izvršioce i za one koji znaju. A svi ovdje znaju. I svi su saučesnici u još jednom zločinu, zločinu nakon zločina, prešutkivanja gdje se nalaze tijela 478 ubijenih – kazala je Jurišić.
Govoreći o drugom problemu, suočavanju s prošlošću, Jurišić je kazala da, kao nekadašnja urednica dnevnika RTV BiH, pamti prognanike koji su dolazili u Sarajevo i njihova potresna svjedočenja.
- Međutim, nešto najstrašnije što sam vidjela, nakon dječjeg mozga u januaru 1993. prostrtog na Alipašinom polju u Sarajevu, kada je ubijeno šestero djece, među kojima dvije sestre starosne dobi 6 i 8 godina, bilo je svjedočenje Zehre Turjačanin (preživjela žrtva žive lomače, op.a.). Vjerujte, bila je jedna srpska propagandna televizija, nastala na Palama. Tu noć su otćutali. Dobili smo snimak od 20 minuta. Neko je bio dovoljno pametan da uzme kameru i Zehru, spečenu i ranjenu, snimi. Gledala sam kasnije njen ponos, kako gleda u oči Milanu Lukiću i na tečnom francukom jeziku, kao jedna ponosna Višegrađanka, saopštava šta je uradio – kazala je Jurišić, ističući da su suočavanje s prošlošću, iskreno priznavanje krivice, iskreno izvinjenje i reparacija porodica žrtava jedini put ka trajnom miru.
To je neoprostivo
Proteklih godina upoznala je veliki broj Višegrađana koji su odlučili da se vrate kući.
- Svašta preživljavaju ovdje, a naša je obaveza. Hvala Bogu da je ovdje i ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH i član Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH, koja svake godine u budžetu dobije dva miliona KM.
Nedopustivo je da u 21. stoljeću višegradski Bošnjaci i Bošnjakinje koji su se vratili nemaju struju. To je neoprostivo. I to je pitanje koje se mora riješiti. To više nije pitanje za Banja Luku, to je pitanje za Sarajevo – naglasila je zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duška Jurišić.