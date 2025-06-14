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SARAJEVO

Snimak iz zraka / Ovo je trasa kojom će se kretati povorka ponosa

Za vrijeme parade ponosa saobraćaj će se odvijati sa izmijenjenim režimom od 18 do 19 sati

Put povorke ponosa - Avaz
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Ahmed Bešić

14.6.2025

U Sarajevu se danas održava povorka ponosa, a organizatori su ranije najavili kojim putem će se kretati.

Za vrijeme parade ponosa saobraćaj će se odvijati sa izmijenjenim režimom od 18 do 19 sati.

MUP KS podsjeća da je na javnim okupljanjima strogo zabranjeno unošenje vatrenog ili hladnog oružja, pirotehničkih sredstava, kao i drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost prisutnih.

Na dijelovima saobraćajnica u neposrednoj blizini mjesta održavanja manifestacije zabranjeno je korištenje dronova.

Okupljanje je planirano od 16 do 18 sati na zelenoj površini između Zemaljskog i Historijskog muzeja, a ulazi će biti sa Vilsonovog šetališta i od Historijskog muzeja.

Tokom dva sata okupljanja organizatori će imati i dio programa povorke.

Protestna šetnja kreće u 18 sati i trajat će do 19 sati, kada se učesnici vraćaju na početnu tačku, gdje će biti održani govori i kulturno-umjetnički program.

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# RUTA
# POVORKA PONOSA
# SARAJEVO
# SAOBRAĆAJ
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