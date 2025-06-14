Završena šesta Bh. povorka ponosa, učesnici poslali poruku: Mi smo jednaki građani i građanke društva

U Sarajevu se danas održala 6. "Bh. povorka ponosa". Njeni organizatori su istakli da su ljubav i jednaka prava u srži konstantne borbe za ljepše društvo.

19:20 - Očekuju se govori i kulturno-umjetnički program. 19:18 - Povorka je stigla na cilj - vratila se na početnu tačku, čime je šesta Bh. povorka ponosa završena. 19:10 - Prema nezvaničnim informacijama, procjena je da je prisutno oko 700 ljudi, javljaju reporteri s lica mjesta. 18:55 - Učesnici Bh. povorke ponosa stigli su do mosta Suade i Olge. Vraćaju se na Vilsonovo šetalište, do početne tačke.

18:33 - Povorka je stigla do Skenderije. Učesnici skandiraju "Ponos", ističući da su ljubav i jednaka brava u srži konstante borbe za bolje društvo. 18:23 - Povorka u ovim trenucima prolazi Sarajevo City Centar na Marindvoru. 18:03 - Podsjetimo, povorka će se od Zemaljskog muzeja kretati glavnom saobraćajnicom do mosta na Skenderiji kada će učesnici preći na drugu stranu Miljacke i šetati ulicom Terezija, a zatim se preko mosta Vrbanja vratiti na Vilsonovo šetalište do početne tačke. 18:00 - Počela je Bh. povorka ponosa.

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17:45 - Zastupnica Naše stranke u Skupštini KS Miomirka Melank najavila: Uskoro u proceduru ide zakon o istoplonim brakovima. 17:33 - Članice organizacionog odbora povorke: Institucije su na nas stavile preveliki pritisak.

17:25 - Aktivistica Ivana Arapović govorila je o feedbacku vlasti koje dobija LGBTQ zajednica. - Okupljat ćemo se sve dok naša prava ne budu ispunjena - najavila je Arapović.

Transparent podrške Palestini . Avaz Transparent podrške Palestini . Avaz



17:00 - Okupljeni nose brojne transparente, među kojima su i oni s porukom "Free Palestine". Učesnici "Bh. povorke ponosa" su se počeli okupljati oko 16 sati na zelenoj površini između Zemaljskog i Historijskog muzeja, a okupljanje će trajati sve do 18:00O, kada će se krenuti sa šetnjom.

Program povorke Tokom dva sata okupljanja organizatori će imati i dio programa povorke.

Protestna šetnja kreće u 18 sati i trajat će do 19 sati, kada se učesnici vraćaju na početnu tačku, gdje će biti održani govori i kulturno-umjetnički program. Povorka će se od Zemaljskog muzeja kretati glavnom saobraćajnicom do mosta na Skenderiji kada će učesnici preći na drugu stranu Miljacke i šetati ulicom Terezija, a zatim se preko mosta Vrbanja vratiti na Vilsonovo šetalište do početne tačke. Pet zahtjeva Organizatori su naveli pet zahtjeva: pravno priznanje istospolnih zajednica, donošenje zakona o rodnom identitetu, zaštita LGBTIQ+ osoba od nasilja u porodici, uvođenje zločina iz mržnje u krivične zakone i izmjene zakona o javnom okupljanju u Kantonu Sarajevo u skladu s evropskim standardima.