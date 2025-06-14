Video / Aktivistica Ivana Arapović: Okupljat ćemo se sve dok naša prava ne budu ispunjena

Aktivistica Ivana Arapović govorila je o šestoj "Bh. povorci ponosa" i borbi LGBTQ zajednice za njihova jednaka prava.

Na pitanje kakav feedbeck se dobija od ustanova kojima se piše, Arapović je odgovorila:

- Ove godine, kao i prethodnih godina očekujemo veliku podršku - rekla je Arapović.

Ovo je trasa kojom će se kretati povorka ponosa

Ovo je trasa kojom će se kretati povorka ponosa

- Trenutno ne postoji politička volja od strane naših vlasti i institucija, stoga smo i ovdje šestu godinu zaredom i bit ćemo sve naredne godine dok naša prava ne budu ispunjena.

Mi smo jednaki građani i građanke društva. Jednako doprinosimo, a nemamo ista prava.