Video / Aktivistica Ivana Arapović: Okupljat ćemo se sve dok naša prava ne budu ispunjena

Aktivistica Ivana Arapović govorila je o šestoj "Bh. povorci ponosa" i borbi LGBTQ zajednice za njihova jednaka prava.
BH. POVORKA PONOSA
Mi smo jednaki građani i građanke društva. Jednako doprinosimo, a nemamo ista prava
Arapović: Očekujemo veliku podršku. Avaz
Aktivistica Ivana Arapović govorila je o šestoj "Bh. povorci ponosa" i borbi LGBTQ zajednice za njihova jednaka prava.
- Ove godine, kao i prethodnih godina očekujemo veliku podršku - rekla je Arapović.
Na pitanje kakav feedbeck se dobija od ustanova kojima se piše, Arapović je odgovorila:
- Trenutno ne postoji politička volja od strane naših vlasti i institucija, stoga smo i ovdje šestu godinu zaredom i bit ćemo sve naredne godine dok naša prava ne budu ispunjena.
Mi smo jednaki građani i građanke društva. Jednako doprinosimo, a nemamo ista prava.
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