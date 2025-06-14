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BH. POVORKA PONOSA

Video / Aktivistica Ivana Arapović: Okupljat ćemo se sve dok naša prava ne budu ispunjena

Mi smo jednaki građani i građanke društva. Jednako doprinosimo, a nemamo ista prava

Arapović: Očekujemo veliku podršku. Avaz

E. D. A.

14.6.2025

Aktivistica Ivana Arapović govorila je o šestoj "Bh. povorci ponosa" i borbi LGBTQ zajednice za njihova jednaka prava.

- Ove godine, kao i prethodnih godina očekujemo veliku podršku - rekla je Arapović.

Na pitanje kakav feedbeck se dobija od ustanova kojima se piše, Arapović je odgovorila:

- Trenutno ne postoji politička volja od strane naših vlasti i institucija, stoga smo i ovdje šestu godinu zaredom i bit ćemo sve naredne godine dok naša prava ne budu ispunjena. 

Mi smo jednaki građani i građanke društva. Jednako doprinosimo, a nemamo ista prava.

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# BH. POVORKA PONOSA
# IVANA ARAPOVIĆ
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