Video / Zastupnica Miomirka Melank: Uskoro u proceduru ide zakon o istoplonim brakovima

Miomirka Melank, zastupnica Naše stranke u Skupštini Vlade Kantona Sarajevo, ističe da vlasti treba da čuju probleme pripadanika LGBTQ zajednice.
NAŠA STRANKA
Mi dugujemo svim građanima BiH da njihova ljudska prava budu ostvarena u punoj mjeri, onako kako svi građani zaslužuju
Melank: Podrška Bh. povorki ponosi. Avaz
Miomirka Melank, zastupnica Naše stranke u Skupštini Vlade Kantona Sarajevo, ističe da vlasti treba da čuju probleme pripadanika LGBTQ zajednice.
- Naročito je važno da su predstavnici vlasti tu, zato što je vlast ona koja donosi zakone, koje je nužno promijeniti.
Mi dugujemo svim građanima BiH da njihova ljudska prava budu ostvarena u punoj mjeri, onako kako svi građani zaslužuju.
Mislim da ćemo ove godine u proceduru pustiti zakon o istospolnim zajednicima u Parlamentu FBiH. Ja taj zahtjev istinski podržavam i u prethodnom sam sazivu da se tekst tog zakona izradi. Nismo ga dobili do kraja i nadam se da ćemo ga sada dobiti - istakla je Melank za portal "Avaza".
Dodala je i to da se nada da će do 18 sati se okupljanju pridružiti i još predstavnika vlasti.
Bonus video:
NOVA MAPA LIDLA U BIH
PROSLAVLJENI FUDBALER