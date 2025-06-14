Video / Zastupnica Miomirka Melank: Uskoro u proceduru ide zakon o istoplonim brakovima

Miomirka Melank, zastupnica Naše stranke u Skupštini Vlade Kantona Sarajevo, ističe da vlasti treba da čuju probleme pripadanika LGBTQ zajednice.

- Naročito je važno da su predstavnici vlasti tu, zato što je vlast ona koja donosi zakone, koje je nužno promijeniti.

Mi dugujemo svim građanima BiH da njihova ljudska prava budu ostvarena u punoj mjeri, onako kako svi građani zaslužuju.